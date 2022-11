Prezydent podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy – poinformowała w środę służba prasowa Kancelarii Prezydenta.

Jak poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy.

„Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach członkom wspólnot lokalnych oraz rozstrzygną problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach” – czytamy.

Ustawa określa zasady, warunki i tryb sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zakupu preferencyjnego paliwa stałego, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu jego sprzedaży oraz właściwość organów w tych sprawach. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny.

W terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. podmiot wprowadzający do obrotu (przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, wymieniony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych), może sprzedawać gminom paliwo stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Gmina, która zamierza dokonać zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Paliwo stałe będące przedmiotem umowy, odbierać ma gmina z miejsca jego składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu. Cena paliwa stałego zakupionego przez gminę nie może być wyższa niż 1500 złotych brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca jego składowania do miejsca składowania przez gminę.

Termin dokonania przez gminę płatności z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni liczonych od dnia wydania paliwa. Gminy mogą dokonywać wspólnego zakupu paliwa stałego w ramach zawartej między nimi umowy, określającej w szczególności, która gmina jest właściwa do zakupu paliwa stałego, na terenie której gminy paliwo stałe będzie składowane lub wydawane gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie tych gmin, podział zadań między organami gmin oraz zasady rozliczania kosztów poniesionych przez każdą z gmin.

