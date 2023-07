Australia liberalizuje obrót substancją aborcyjną – przepisze ją nawet pielęgniarka

We wtorek australijska instytucja zajmująca się regulacją obrotu lekami – Therapeutic Goods Administration (TGA) ogłosiła zmniejszenie ograniczeń dostępności do substancji poronnych.

Według doniesień podawanych przez telewizję TeleSUR zmiany w regulacjach pozwalają lekarzom i farmaceutom przyepisującym i sprzedającym śodek do aborcji farmakologicznej MS-2 Step czynić to bez specjalnego posiadania specjalnego certyfikatu. Jak podkreśla portal telewizji oznacza to, że lek, który służy do przerywania ciąży do dziewiątego tygodnia jej trwania, będzie mógł być przepisywany przez wszystkich lekarzy pierwszego kontaktu i nie tylko.

Do tej pory tylko 10 procent lekarzy pierwszego kontaktu w Australii i 30 proc. farmaceutów było zarejestrowanych z uprawnieniami do wydawania środku MS-2 Step.

Środek MS-2 Step, będący połączeniem mifepristonu i mizoprostolu, mógł wcześniej być przepisywany wyłącznie przez lekarza posiadającego certyfikat specjalisty, a następnie dostarczany przez farmaceuty zarejestrowanego do wydawania produktu.

Royal Australian College of General Practitioners poparła zmiany, które uznała za „logiczny krok”. „Zmiany wprowadzone przez TGA umożliwią kobietom w całej Australii większy dostęp do aborcji farmakologiczną i zmniejszą niepotrzebną biurokrację dla lekarzy pierwszego kontaktu, którzy świadczą te podstawowe usługi” – chwalił rektor tej uczelni, Nicole Higgins.

Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami od sierpnia substancje aborcyjne będzie mógł przepisywać każdy kwalifikacyjny pracownik służby zdrowi w tym pielęgniarki. Zniesione zostaną również ograniczenia dla farmaceutów. Ponadto na drukach informacyjnych leku zostanie umieszczone ostrzeżenie określające okoliczności, w których należy skierować pacjenta do lekarza.

telesurenglish.net/kresy.pl