Australijski EOS dostarczy 100 bezzałogowych modułów uzbrojenia Ukrainie

Australijski koncern Electro Optic Systems (EOS) otrzymał zamówienie na dostawę zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia na Ukrainę. Kontrakt o wartości do 80 mln dolarów będzie realizowany w latach 2023-2024. W mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, że moduły firmy EOS mogą być przeznaczone dla KTO Rosomak, które Polska ma dostarczyć Ukrainie.

W poniedziałkowym komunikacie EOS wskazano, że chodzi o „ciężkie zdalnie sterowane moduły uzbrojenia”. We wstępnym zamówieniu przewidziano liczbę nawet 100 modułów. Sprzęt ma zostać dostarczony w latach 2023-2024. Nie podano dokładnej konfiguracji oraz typu systemów.

„EOS z dumą wspiera Ukraińskie Siły Zbrojne i ludność Ukrainy, dostarczając krajowi narzędzie do ratowania życia w postaci Zdalnego Systemu Uzbrojenia. Przyczyni się to do zaspokojenia jego krytycznych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i obrony” – oświadczył Andreas Schwer, dyrektor generalny EOS, cytowany w komunikacie.

W mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, że moduły firmy EOS mogą być przeznaczone dla KTO Rosomak, które Polska ma dostarczyć Ukrainie. Wskazywałaby na to m.in. ich liczba.

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w sobotę zakłady Rosomak SA w Siemianowicach Śląskich. Poinformował, że dostał od premiera Ukrainy Denysa Szmyhala zamówienie na 100 Rosomaków. Jak wskazał, zakup zostanie sfinansowany za „pozyskane przez nas pieniądze europejskie”.

W lipcu zwracaliśmy uwagę na problemy z produkcją wież ZSSW-30 dla KTO Rosomak. Oficjalny komunikat MON sugerował, że będzie trwała do 2027 roku. To w przybliżeniu 5 lat, co w uśrednieniu daje jedną sztukę na miesiąc. Żeby to potwierdzić i ustalić, czy w komunikacie MON nie ma błędu, a termin podany przez ministerstwo nie dotyczy przypadkiem wszystkich 341 zakontraktowanych wież, zwróciliśmy się do MON i PGZ. Te jednak odmówiły odpowiedzi, zasłaniając się niejawnym statusem stosownego dokument.

