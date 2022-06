Johnson: Jeśli Rosja wygra wojnę, żaden kraj na świecie nie będzie bezpieczny

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w piątek, że jest „absolutnie konieczne”, aby niektórzy przywódcy rozmawiali bezpośrednio z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w ramach wysiłków zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie. Zapowiedział, że on i prezydent Francji będą to nadal robić.

Scholz stwierdził w piątek, że niektóre kraje i niektórzy przywódcy muszą rozmawiać z Putinem. „Bezwzględnie konieczne jest rozmawianie z Putinem i nadal będę to robił – podobnie jak francuski prezydent” - oświadczył niemiecki kanclerz, cytowany przez portal telewizji ABC News.

"Rozmowy z prezydentem Rosji muszą być jasne. Mówię na przykład to samo, co mówię pani" - powiedział Scholz do reporterki agencji DPA, która prowadziła wywiad. "Proszę zrozumieć, że nie będzie podyktowanego pokoju. A myślenie, że można rabować ziemię i mieć nadzieję, że czasy się zmienią i wszystko wróci do normy, to jest błąd" - stwierdził.