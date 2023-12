Norwegia wprowadzi bardziej rygorystyczne warunki dla Ukraińców

Norwegia zmienia warunki i zasady socjalne dla Ukraińców ubiegających się o status ochrony tymczasowej w kraju, próbując zmniejszyć „lukę” w stosunku do warunków w krajach sąsiednich, co czyni Norwegię bardzo atrakcyjną do relokacji.

Norweski rząd podjął decyzję o zmianie warunków dla Ukraińców objętych tymczasową ochroną, aby nie przyciągać nowych osób. Zmiany dotkną warunki mieszkaniowe, płatności dla rodzin z dziećmi oraz możliwość wyjazdów na Ukrainę.

W szczególności chce zniesienia „z mocą wsteczną” opłacania pomocy społecznej na dziecko za pierwsze 12 miesięcy pobytu w kraju. Warunki przejściowe dla rodzin, które w momencie wprowadzenia zmian przebywały już w Norwegii, są nadal uzgadniane.

Rząd chce kontrolować wyjazdy do domu na Ukrainie osób pobierających świadczenia socjalne w Norwegii i posiadających pozwolenie na pobyt – tak, aby osoby pobierające świadczenia faktycznie przez większość czasu mieszkały w Norwegii. Wyjazdy do domu będą musiały być uzasadnione, jeżeli jednak będą sprzeczne z warunkami zezwolenia pobytowego, może to skutkować jego utratą.

Osoby potrzebujące zakwaterowania będą musiały udać się wyłącznie do Krajowego Ośrodka Przyjęć w gminie Rode. Możliwość zakwaterowania w hotelach i kompleksach rekreacyjnych nie będzie już dostępna w przypadku wyjazdu do innego regionu – Krajowy Ośrodek Przyjęć staje się jedynym „punktem wejścia” w celu uzyskania mieszkania.

Chcą też wprowadzić pewien „okres oczekiwania”, zanim ludzie uzyskają dostęp do pełnego pakietu pomocy społecznej.

Głównym powodem rewizji przepisów było duże zainteresowanie Ukraińców, którzy wyjechali do Europy w związku z wojną, oraz korzystniejsze warunki niż w krajach sąsiednich. Tym samym w sierpniu wypłaty dla Ukraińców w Norwegii były 2-4 razy wyższe niż te, na które można liczyć w Szwecji i około dwukrotnie wyższe niż w Danii.

W październiku informowaliśmy, że Norwegia może zapewnić pomoc finansową obywatelom Ukrainy, którzy chcą wrócić do domu.

„Jeśli posiadasz ważne zezwolenie na pobyt w Norwegii, ale teraz chcesz wrócić do swojego kraju, możesz ubiegać się o stypendium od władz norweskich. Musisz uzyskać ochronę zbiorową lub zezwolenie na pobyt z ważnych powodów humanitarnych, lub musieliście mieć zezwolenie na imigrację rodzinną razem z osobą należącą do jednej z tych grup” – wyjaśniają.

Tym samym Ukraińcy mogą otrzymać w gotówce 17 500 koron norweskich (około 58 tys. hrywien) na powrót do domu i osiedlenie się na Ukrainie. Jednocześnie Norwegia nie może pomóc w transporcie.

Kresy.pl/NRK