Ambasador Chin przy UE Fu Cong zasugerował, że Pekin mógłby poprzeć dążenia Ukrainy do odzyskania integralności terytorialnej z 1991 r., która obejmuje Krym – półwysep zaanektowany przez Rosję w 2014 r.

Chiński ambasador przy UE udzielił wywiadu dla Al Jazeery i dwóch innych mediów. W opublikowanym we wtorek materiale, Fu Cong został zapytany o wspieranie celów Kijowa, które obejmują odzyskanie ukraińskich regionów okupowanych obecnie przez Rosję. „Nie widzę przeciwwskazań” – oświadczył.

„Szanujemy integralność terytorialną wszystkich krajów. Kiedy Chiny nawiązały stosunki z byłym Związkiem Radzieckim, to właśnie uzgodniliśmy. Są to kwestie historyczne, które muszą zostać wynegocjowane i rozwiązane przez Rosję i Ukrainę i to jest to, za czym się opowiadamy” – powiedział.

Wypowiedź przedstawiciela Chin miała miejsce po szczycie biznesowym Europa-Chiny 2023, który odbył się 16 czerwca w Brukseli – podkreśla Al Jazeera.

W kwietniowym wywiadzie dla New York Times, Fu podkreślił, że Pekin nie uznaje dążeń Moskwy zmierzających do aneksji ukraińskich terytoriów, w tym Krymu i Donbasu.

Oprócz Fu, chińscy politycy na ogół powstrzymują się od publicznych komentarzy na temat aneksji terytoriów ukraińskich przez Rosję – podkreśla medium.

Przeczytaj: Szef MSZ Chin rozmawiał z Kułebą. „Chiny są zaniepokojone eskalacją”

Gdy w 2014 r. odbyło się referendum ONZ w sprawie uznania aneksji Krymu, Chiny wstrzymały się od głosu, a Liu Jieyi, wysłannik Chin do ONZ, powiedział wówczas: „Chiny zawsze sprzeciwiały się interwencji w wewnętrzne sprawy państw i szanowały suwerenność i integralność terytorialną wszystkich krajów”.

W kwietniu br. MSZ Chin powtórzyło to stanowisko. Z kolei w lutym Pekin przedstawił 12-punktową propozycję „porozumienia politycznego” w celu zakończenia wojny.

Zobacz także: Przedstawiciel Chin usłyszał ukraiński warunek pokoju

aljazeera.com / Kresy.pl