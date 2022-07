Niemcy: Lewica chce rozmawiać z Rosją o uruchomieniu Nord Stream 2

"Jan Karski dwa razy ryzykował życiem wślizgując się do warszawskiego getta, by być świadkiem horrorów żydowskiego życia i śmierci, i udawał ukraińskiego strażnika, by przeniknąć do polskiego obozu śmierci w Bełżcu i być świadkiem deportacji Żydów na śmierć" - napisano na profilu The Jerusalem Post w twitterowej "zajawce" artykułu rabina z Florydy Eli Kavona o Janie Karskim.