Doradca w Biurze Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz wyraził opinię, że konflikt zbrojny Rosji i Ukrainy o różnej intensywności będzie trwał co najmniej do 2035 roku. W 2019 roku Arestowycz trafnie prognozował przebieg inwazji Rosji na Ukrainę.

Doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz wystąpił w niedzielę na kanale YouTube rosyjskiego działacza Marka Fejgina. W trakcie rozmowy, która dotyczyła wojny rosyjsko-ukraińskiej, oznajmił, że ma „straszną wiadomość”: obecna wojna między Rosją a Ukrainą nie jest ostatnią.

Arestowycz obecną sytuację porównał do tej, do której doszło pomiędzy Izraelem a krajami arabskimi – według niego dopiero po pięciu wojnach „oni zrozumieli, że te metody nie działają i trzeba przejść do innych”.

„Tak będzie i u nas. Nie wiem, czy będziemy potrzebować pięciu [wojen], ale mamy zagwarantowane kilka starć militarnych do 2035 roku. To oznacza starcie co dwa, może pięć lat. I duże starcia co siedem lub osiem lat” – powiedział ukraiński polityk.

Arestowycz doradził tym Ukraińcom, którym nie podoba się taka perspektywa, by tymczasowo wyjechali z Ukrainy, na przykład do Hiszpanii. „Tu jest nowy Izrael. Tylko skala większa i straszniejsza” – mówił.

W wywiadzie udzielonym na początku 2019 roku Ołeksij Arestowycz szczegółowo opisał przyszłą wojnę Ukrainy z Rosją. Zapytany o perspektywę wejścia Ukrainy do NATO, powiedział, że „na 99,9 procent” Rosja zaatakuje Ukrainę, by zapobiec jej wstąpieniu do Sojuszu. Prognozował, że stanie się to w latach 2020-2022. Pytany o to, jak będzie wyglądał ten konflikt, Arestowycz odpowiedział: „operacja powietrzna, inwazja rosyjskich armii, oblężenie Kijowa, próba okrążenia wojsk, które znajdują się w ATO [tj. w Donbasie – red.], wyjście przez przesmyk krymski na zbiorniki wody, by dostarczyć wodę Krymowi, atak z terytorium Białorusi, utworzenie nowych republik ludowych, uderzenia po obiektach infrastruktury krytycznej, desant powietrzny i tak dalej”. Co ciekawe, Arestowycz prognozował, że efektem wojny będzie zwycięstwo Ukrainy, dzięki któremu państwo to wejdzie do NATO.

Według agencji Unian Arestowycz wcześniej czynił trafne przypuszczenia odnośnie aneksji Krymu i sytuacji w Donbasie.

Według ukraińskich mediów Arestowycz urodził się na terytorium Gruzji i ma, jak sam twierdzi, m.in. białoruskie i polskie korzenie. W przeszłości należał do ukraińskiej partii nacjonalistycznej „Bractwo” i przez pewien czas był zastępcą jej szefa, Dmytro Korczynśkiego – byłego współzałożyciela i lidera UNA-UNSO, poprzedniczki Prawego Sektora.

