Zełenski: Ukraina stanie się po wojnie wielkim Izraelem

Jak podała miejscowa agencja informacyjna Kyodo, we wtorek z Polski do Japonii przyleciała grupa 20 uchodźców z Ukrainy. W podróży japońskim samolotem rządowym towarzyszył im minister spraw zagranicznych azjatyckiego państwa Yoshimasa Hayashi, który przybył do Polski specjalnie po to, by koordynować przelot Ukraińców do swojego kraju.

Przed swoim powrotem Hayashi powiedział, że japoński rząd „wychodząc z humanitarnego punktu widzenia zapewni maksymalne wsparcie [uchodźcom z Ukrainy], którzy będą daleko od swojej ojczyzny, aby mogli spokojnie żyć w Japonii”.