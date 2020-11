Deputowane Parlamentu Europejskie wzywały Polskę do szerszej legalizacji aborcji

W Parlamencie Europejskim odbyła się w środę debata w której deputowani oceniali polskie prawo dotyczące aborcji.

Choć jak zauważyła komisarz europejska do spraw równości Helena Dalli Unia Europejska nie żadnych kompetencji w zakresie stanowienia prawa w kwestii aborcji nie przeszkodziło to deputowanym PE w urządzeniu debaty na temat uregulowań Polski na tej płaszczyźnie. Debata stała okazją dla deputowanych z Europejskiej Partii Ludowej, frakcji „Odnowić Europę” oraz Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów do krytykowania Polski i jej władz. Zresztą sama komisarz określiła dostęp do aborcji jako „usługi zdrowotne w sprawie reprodukcji i życia seksualnego” – jak napisał portal telewizji Polsat News.

Przewodnicząca frakcji socjalistów Iratxe Garcia Perez kwestionowała niezależność polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o nielegalności aborcji eugenicznej. Według niej polski TK „zaatakował jedno z praw kobiet, czyli prawo do decydowania o własnym ciele.” Jak dodała – „Nie pozwolimy na to, żeby nasze córki miały mniej praw niż nasze matki. To się dzieje teraz w Polsce. Jesteśmy z wami.”

Wtórowała jej z ramienia liberalnego „Odnowić Europę” Samira Rafaela – „Dziś kobiety nie mają innej opcji, niż udać się za granicę i tam zrobić aborcję. To jest krok wstecz.” Jak dodała – „Jesteśmy z wami, będziemy z wami do końca. PE nie pozwali, abyście walczyły same.”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Całkiem odmienne zdanie przedstawił Joachim Kuhs z frakcji Tożsamości i Demokracja – „Dzisiaj chcemy potępić Polskę za to, że mówi „tak” dla życia, że chce być wierna chrześcijańskim korzeniom, że chce bronić prawa do życia. Polska słusznie broni się przed tym, aby prawo do aborcji stało się prawem powszechnie przyjętym.”

Na krytykę, z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów odpowiedziała też Beata Mazurek – „Prawo do życia to jedno z fundamentalnych praw obywatelskich; w tej izbie dużo się mówi o obronie wartości, o obronie praw podstawowych; najważniejszą wartością jest życie. Dziś staniejmy w jego obronie, obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą”. Podkreśliła ona, że „O naszym człowieczeństwie świadczy przede wszystkim to, jak dbamy o nasze społeczeństwo, opiekujemy się osobami starszym, schorowanymi, nie kategoryzujemy, nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. Człowiek jest człowiekiem i nie zmienia to faktu, czy ma 80, 50, czy 15 lat, bądź szykuje się do przyjścia na świat.”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Mazurek powiedziała, że Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce niezależny, ocenił zgodność ustawy aborcyjnej z polską konstytucja na wniosek całej grupy posłów, zaś sama konstytucja była współtworzona i pisana przez przedstawicieli obozu polskiej lewicy.

polsatnews.pl/kresy.pl