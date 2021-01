Policjant z Kapitolu twierdzi, że tłum groził mu zabiciem „jego własną bronią”

W piątkowym wywiadzie dla CNN, funkcjonariusz policji Kapitolu Michael Fanone, opisał przebieg wydarzeń ze „szturmu na Kapitol”. Twierdzi, że osoby z tłumu krzyczały „zabijcie go jego własną bronią”.

Podczas piątkowego wywiadu dla stacji CNN, Michael Fanone, funkcjonariusz policji informował o tym jak „szturm na Kapitol” wyglądał z jego perspektywy. Twierdzi, że w tłumie było słychać okrzyki: „zabijcie go jego własną bronią”.

Fanone przekazał, że został zaatakowany przez tłum, a kiedy leżał na ziemi, zerwali z niego policyjne radio, a nawet odznakę.

„Pamiętam tylko, jak krzyczałem, że mam dzieci i wydawało się, że to działa” – mówił. Kilka osób w tłumie utworzyło wokół niego krąg, który uniemożliwił innym dostanie się do niego. Jego partner był później w stanie go wyciągnąć z miejsca wydarzenia. Policjant miał podziękować ludziom za to że go ochronili, na co Ci mieli odpowiedzieć: „pie***** Cię za to kim jesteś”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak pisaliśmy na naszym portalu, policja Kapitolu poinformowała w czwartek 7 stycznia, że funkcjonariusz odpowiedzialny za śmiertelne postrzelenie uczestniczki zamieszek został zawieszony, a jego postępowanie zostało objęte dochodzeniem.

Postrzelona kobieta to 35-letnia mieszkanka Kalifornii i weteranka sił powietrznych, Ashli ​​Babbitt. Była wśród tłumu, który zebrał się w celu poparcia prezydenta Trumpa i włamał się do Kapitolu w środę, aby powstrzymać Kongres przed formalnym potwierdzeniem zwycięstwa prezydenta elekta Joe Bidena.

Szef policji Kapitolu, Steven Sund, podał w oświadczeniu, że Babbitt była częścią grupy, która przedzierała się w kierunku sali Izby, gdzie prawodawcy nie zostali jeszcze ewakuowani.

Sund zaznaczył, że ​​pomoc medyczna została udzielona Babbitt „natychmiast” i po tym jak została postrzelona przez funkcjonariusza policji została odwieziona do szpitala. Babbitt ostatecznie zmarła z powodu odniesionych obrażeń.

„Kiedy protestujący przedzierali się w kierunku Izby Reprezentantów Kongresu, gdzie schronili się członkowie Kongresu, zaprzysiężony pracownik USCP strzelił z broni służbowej, trafiając dorosłą kobietę” – powiedział Sund.

Kresy.pl/CNN