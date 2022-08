Biden: USA gotowe do negocjacji z Rosją

Prezydent USA Joe Biden oświadczył w poniedziałek, że Stany Zjednoczone są gotowe do negocjacji z Rosją nowego traktatu o redukcji broni jądrowej, który zastąpi obecną umowę New START wygasającą w 2026 roku. Wezwał Moskwę do działania w dobrej wierze – podkreśla agencja Reuters.

Moja administracja jest gotowa do szybkiego negocjowania nowych ram kontroli zbrojeń, które zastąpią New START, gdy wygaśnie on w 2026 r. – napisał Biden w oświadczeniu z okazji odbywającej się 10. konferencji przeglądowej traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Biden podkreślił, że Rosja powinna zademonstrować gotowość do negocjacji. Wezwał Chiny do rozpoczęcia rozmów nad podobną umową.

Jednak misja Rosji w ONZ zakwestionowała gotowość Stanów Zjednoczonych do negocjacji, oskarżając Waszyngton o wycofanie się z rozmów z Moskwą o strategicznej stabilności konfliktu na Ukrainie.

„Najwyższy czas, aby Waszyngton podjął decyzję (…) i powiedział nam szczerze, czego chce – eskalacji sytuacji w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego lub rozpoczęcia dwustronnych negocjacji” – powiedziała w oświadczeniu rosyjska misja ONZ.

New START to traktat podpisany w 2010 roku. Został przedłużony w 2021 roku. Nakłada on na USA i Rosję limit rozmieszczenia 1550 strategicznych głowic jądrowych, a także ich środków przenoszenia.

Jak informowaliśmy, prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził w poniedziałek, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i taka wojna nigdy nie powinna wybuchnąć. Komentarze Putina o wojnie jądrowej znalazły się w liście do uczestników konferencji przeglądowej traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w Nowym Jorku (NPT).

reuters.com / Kresy.pl