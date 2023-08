PiS ujawnia pierwsze pytanie w referendum

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. "5 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu otrzymali informację od dyżurnego z Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu o 19 obcokrajowcach ujawnionych w przestrzeni ładunkowej samochodu typu bus. Cudzoziemcy zostali ujawnieni w rejonie miejscowości Olszowa (woj. opolskie), przy węźle autostrady A4" - czytamy.

Funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemcy (wśród których byli sami mężczyźni w wieku od 18 do 32 lat) nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w naszym kraju. "Posiadali jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele Syrii. Pojazdem kierował 22-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna próbował przewieźć nielegalnych migrantów do innych krajów Europy Zachodniej. Wszyscy zostali zatrzymani i przy wsparciu policjantów oraz funkcjonariuszy KAS przewiezieni do Placówki Straży Granicznej, gdzie prowadzono z nimi dalsze czynności" - czytamy.