Piłkarze Leicester City wyrazili solidarność z Palestyńczykami

Piłkarze Leicester City Hamza Choudhury i Wesley Fofana wyrazili solidarność z Palestyńczykami po sobotnim finale Pucharu Anglii. Angielski pomocnik Choudhury i francuski obrońca Fofana trzymali palestyńską flagę.

Piłkarze Leicester City w czasie sobotniego spotkania finałowego pokonali Chelsea 1:0. Po meczu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które przedstawiają zawodników klubu trzymających palestyńską flagę, w ramach solidarności z Palestyńczykami.

Wpis w mediach społecznościowych od pomocnika Arsenalu, Mohameda Elneny’ego, również wyrażał solidarność z Palestyńczykami. Spotkał się też z reakcjami i komentarzami ze strony izraelskich fanów, krytykujących wyrażenie poparcia dla Palestyńczyków.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf

Congratulations to @LCFC for winning the F.A Cup. Congratulations to @HamzaChoudhury1 the first British South Asian to win the F.A Cup and well done to @wesleyfofana for representing #palestine pic.twitter.com/S5Njge9l7Q

— Crompton FC Academy (@crompton_fc) May 15, 2021