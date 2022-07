Pierwsze Gepardy dotarły na Ukrainę

Według informacji opublikowanych w poniedziałek przez Europejską Prawdę, Niemcy rozpoczęły dostarczanie samobieżnych systemów przeciwlotniczych Gepard na Ukrainie.

„Dziś oficjalnie przyszły pierwsze trzy Gepardy. To systemy przeciwlotnicze, do których przekazano nam dziesiątki tysięcy pocisków. Spodziewamy się pierwszych 15 Gepardów. Trzy wjechały dziś na Ukrainę. Dziś są już do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy” – powiedział Reznikow.

Przypomnijmy, że w Niemczech trwa szkolenie ukraińskich wojskowych z obsługi samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard. W tej chwili z obsługi sprzętu szkoli się co najmniej 100 żołnierzy armii ukraińskiej – podał portal RBK-Ukraina.

Flakpanzer Gepard to niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze zbudowane na podwoziu czołgu Leopard 1. Pojazd posiada dwie armaty przeciwlotnicze kal. 35 mm KDA firmy Oerlikon. Wieża pojazdu została wyposażona w radar obserwacji okrężnej MPDR 12 o zasięgu 16 km wraz z systemem identyfikacji swój/obcy.

Nowa transza pomocy, którą Niemcy zamierzają przekazać Ukrainie, zawiera m.in. 30 samobieżnych systemów przeciwlotniczych Flakpanzer Gepard oraz trzy gąsienicowe wozy zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 2.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rząd Niemiec był krytykowany m.in. za powolne dostawy broni. Kijów potwierdził w czerwcu, że otrzymał pierwszą partię ciężkiego uzbrojenia z Niemiec – haubicoarmaty PzH 2000. Wcześniej niemiecka minister obrony Christine Lambrecht informowała, że ukraińscy wojskowi byli szkoleni z ich obsługi.

Przypomnijmy, że niemiecki dziennik Bild napisał na początku lipca, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz i jego partia SPD są coraz bardziej odosobnieni w podejściu do dostaw ciężkiej broni dla Ukrainy. Współrządzący z SPD Zieloni od dawna domagają się dostarczenia Ukrainie niemieckich transporterów opancerzonych – wskazywało medium. Do apelu Zielonych dołączyła też trzecia partia wchodząca w skład koalicji rządowej – FDP. Oznacza to, że presja na niemieckiego kanclerza w tej sprawie pochodzi nie tylko ze strony opozycyjnej CDU/CSU.

