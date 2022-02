Do Polski wjechało ponad 281 tys. uchodźców z Ukrainy

Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek o coraz większej liczbie uchodźców z Ukrainy. Tylko w niedzielę do Polski wjechało prawie 100 tys. osób.

W niedzielę do Polski wjechało z Ukrainy prawie 100 tys. osób. W poniedziałek do godz. 7:00 – 28 tys. osób. Od początku działań wojennych do Polski przybyło ponad 281 tys. osób.

Wczoraj tj.27.02 do Polski wjechało z Ukrainy prawie 100 tys. osób. Dzisiaj do godz.07.00 – 28 tys. Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych z🇺🇦 ponad 281 tys. osób uciekających z objętej wojną Ukrainy.#SGPomaga #solidarnizukraina pic.twitter.com/oYD3xGFH8i — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 28, 2022

„Ostatnia doba była rekordowa w dziejach całej SG, prawie 100 tys. osób na granicy z Ukrainą. Dzisiaj do godz. 7 wjechało 28 tys. Warto podkreślić, jak bardzo zwiększyliśmy przepustowość przejść w kierunku wjazdowym do Polski. W czwartek to było 31 tys. osób, następnie 47,5 tys. osób, w sobotę 77 tys. osób i w niedziele 97,3 tys. osób” – przekazała rzecznik Straży Granicznej, por. Anna Michalska, cytowana przez PAP.

Podkreśliła, że najwięcej osób ucieka przez przejścia graniczne w Medyce, Dorohusku i Hrebennem.

Informacje SG wskazują, że obecnie najkrótszy czas oczekiwania na przejściach granicznych jest na przejściu w Dorohusku i wynosi ok. 2 godzin. Czas oczekiwania w pozostałych miejscach wynosi około 70 godzin.

pap / forsal.pl / Kresy.pl