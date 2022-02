Rosjanie ostrzelali Charków przy pomocy rakiet Grad [+VIDEO]

Armia rosyjska masowo ostrzelała Charków rakietami Grad, zabijając dziesiątki ludzi. Setki więcej zostało rannych – poinformował w poniedziałek portal Ukraińska Prawda.

Poinformował o tym doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko. „Charków właśnie został ostrzelany przez Grady. Dziesiątki zginęły, a setki zostało rannych”.

#Kharkov under continuous shelling of enemy multiple launch rocket systems pic.twitter.com/FNbuPpFYlN

The remains of civilians right on the streets of #Kharkov pic.twitter.com/rIkqfx6vKE

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022