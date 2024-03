Legion „Wolność Rosji” – ugrupowanie mające grupować rosyjskich emigrantów walczących na wojnie po stronie Kijowa, stwierdził, że jego ataki na terytorium Rosji pomogły Siłom Zbrojnym Ukrainy ustabilizować front.

Na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciel jednostki przedstawiający się jako Aleksiej Baranowski twierdził, że armia Federacji Rosyjskiej zamierzała przeprowadzić nową ofensywę na Ukrainę przed „wyborami” i inauguracją władcy Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. “Nasza akcja pokrzyżowała te plany. W sensie militarnym zmuszono ich [armię rosyjską] do przerzucenia znacznych sił spod Kupiańska w celu utrzymania obwodów biełgorodzkiego i kurskiego. W rzeczywistości pokrzyżowaliśmy ofensywne plany armii rosyjskiej” – utrzymywał Baranowski, którego zacytowała ukraińska agencja informacyjna UNIAN.



Baranowski twierdził, że w wyniku ataków Legionu na przygraniczne rejonu Rosji, jej siły zbrojne straciły 651 żołnierzy, kolejnych 908 zostało rannych, a 37 dostało się do niewoli. Ponadto zniszczonych zsotał 121 jednostek sprzętu i wyłączyć z akcji przez uszkodzenia kolejnych 50.

“Skierowaliśmy lotnictwo taktyczne, przeprowadziło ono ponad 320 nalotów, wszystkie bomby wylądowały na terytorium Rosji. Dzięki naszej operacji Siły Zbrojne Ukrainy były w stanie ustabilizować front i osłonić obszary, gdzie spodziewano się zmasowanego rosyjskiego ataku” podsumował przedstawiciel Legionu “Wolność Rosji”.

UNIAN zacytowała opinie ze strony Ukraińców. Były dowódca plutonu batalionu Ajdar i weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej Jewhen Dikij stwierdził, że choć przekroczenie granicy rosyjskiej przez rosyjskich ochotników nie doprowadzi do rewolucji i zniszczenia reżimu Putina, to jest to upokorzenie dla obecnego rządu na Kremlu. Inczej twierdził ekspert Ołeksandr Musienko który uznał, że ataki Legionu, Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK) na obwód biełgorodzki i kurski wywołały w Rosji w panikę.

Według niego jednym z ostatecznych celów tych ataków może być utworzenie na terytorium Federacji Rosyjskiej strefy zdemilitaryzowanej, która nie pozwoli wojskom rosyjskim na ostrzał przy pomocy artylerii ;ufowej i moździerzy rejonu Sum i Charkowa.

Powtarzające sie ataki na graniczące z Ukrainą regiony Rosji trwają od kilkunastu dni. W zeszłym tygodniu Ukraińcy trafili w siedzibę władz miejskich Biełgorodu. Celem Ukraińców był równeiż teren obwodu kurskiego.

Także ukraińskie siły lądowe próbowały wkroczyć próbowały przekroczyć granicę. Były lewicowy deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej – Ilia Ponomariow, twierdził, że były to oddziały rosyjskich emigrantów, którzy, podobnie jak on sam, stoją po stronie Ukrainy.

Ataki doprowadziły już do przejścia wszystkich studentów uczelni wyższych oraz uczniów części szkół na nauczania zdalne.

Ataki były prowadzone przez oddziały Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, Legionu “Wolność Rosji”, i Batalionu Syberyjskiego. O ile ta pierwsza jednostka to najpoważniejsza organizacja zbrojna Rosjan współpracujących z Ukrainą o udokumentowanych działaniach zbrojnych, to Legion Wolność Rosji i Batalion Syberyjski to enigmatyczne byty, istnienie struktur których nie jest oczywiste.

