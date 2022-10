Amerykanie dostarczyli Ukrainie cztery dodatkowe systemy HIMARS

Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych cztery dodatkowe wyrzutnie systemu artylerii rakietowej HIMARS. To część wartego 625 mln dol. pakietu pomocy wojskowej, zatwierdzonego przez prezydenta USA, Joe Bidena.

O sprawie poinformował we wtorek ukraiński minister obrony, Ołeksij Reznikow. Zamieścił o tym wpis w serwisie społecznościowym.



„4 dodatkowe HIMARSy od naszych amerykańskich partnerów przybyły! Dziękuję prezydentowi USA, Joe Bidenowi i sekretarzowi obrony, Lloydowi Austinowi III i narodowi amerykańskiemu” – napisał Reznikow na Twitterze.

„Czas HIMARS: dobry czas dla Ukraińców i zły czas dla okupantów. Wspaniałe wiadomości w przededniu [spotkania – red.] Ramstein 6, na które jadę jutro [tj. w środę 12 października – red.]. Będzie więcej” – dodał minister.

4 additional HIMARS from our 🇺🇲 partners have arrived!

I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.

HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.

Great news on the eve of #Ramstein 6, where I’m going tomorrow. There will be more.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022