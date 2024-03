Francja, Niemcy i Polska zawiązały koalicję na rzecz dalekosiężnej artylerii rakietowej dla Ukrainy

W trakcie spotkania przywódców Polski, Niemiec i Francji postanowiono intensyfikować działania na rzecz Ukrainy. Kanclerz Niemiec ogłosił, że od teraz planowane jest jeszcze większe zaangażowanie w zakup broni dla Ukrainy na całym rynku światowym. Dodatkowo, poprzez współpracę z partnerami na Ukrainie, Niemcy planują rozbudować produkcję sprzętu wojskowego. Szczególnie istotnym punktem jest powołanie nowej koalicji zdolności na rzecz dalekosiężnej artylerii rakietowej w ramach formatu Ramstein.

„Również w ramach UE wzmocnimy nasze wsparcie” – powiedział Scholz. Jak przekazał niemiecki kanclerz, w ostatnich dniach w Brukseli podjęto decyzje o przyznaniu 5 mld euro na Europejski Instrument na Rzecz Pokoju, aby świadczyć dalsze wsparcie wojskowe na rzecz Ukrainy w tym roku.

„Poza tym, jeśli chodzi o nadzwyczajne zyski z rosyjskich aktywów, które są zamrożone w Europie, to wykorzystamy je, aby wesprzeć finansowo zakup broni dla Ukrainy” – dodał Scholz.

Decyzja o powołaniu koalicji zdolności na rzecz dalekosiężnej artylerii rakietowej budzi wiele pytań, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzaj i źródło dostarczanych rakiet. Dotychczas artyleria rakietowa dalekiego zasięgu Ukrainy opierała się głównie na amerykańskich pociskach GMLRS (i niewielką liczbę ATACMS), wystrzeliwanych z amerykańskich wyrzutni HIMARS oraz M270B1/MARS/LRU. Niemniej ostatnio Ukraina zaczęła używać także pocisków GLSDB, będących wspólnym opracowaniem Saaba i Boeinga. Decyzja o koalicji może oznaczać większe zaangażowanie europejskiego przemysłu w dostawę rakiet do Ukrainy.

CZYTAJ TAKŻE: Macron o wysyłaniu wojsk na Ukrainę: nigdy nie przejdziemy do ofensywy

Premier Donald Tusk podkreślał jedność i determinację Trójkąta Weimarskiego w zakresie wsparcia dla Ukrainy. „Chcemy wydać nasze pieniądze, chcemy pomóc na wszystkie możliwe sposoby, tu i teraz, tak, żeby sytuacja Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach poprawiła się, a nie pogorszyła” – podkreślił Tusk.

Przekazał, że podczas spotkania rozmawiali także o relacjach transatlantyckich. „Podzieliłem się z moimi przyjaciółmi refleksjami po pobycie w Waszyngtonie. Mamy tutaj też pełną zbieżność poglądów – Europa i my, jako Trójkąt Weimarski czujemy się odpowiedzialni za jak najlepszą przyszłość relacji transatlantyckich i równocześnie mamy świadomość, wyciągamy z tego konsekwencje, że nikt i nic nie zdejmie z nas, Europejczyków, odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo, za naszą przyszłość, dlatego jesteśmy też przekonani, że niezależnie od różnych scenariuszy politycznych im silniejsza Europa, tym większa szansa dla Ukrainy i tym lepsze relacje dziś i w przyszłości także te transatlantyckie” – przekazał premier Tusk.

Prezydent Macron zaznaczał, że Francja będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. „Zrobimy wszystko, co będzie koniecznie i tak długo, jak będzie to konieczne, aby Rosja nie mogła wygrać wojny z Ukrainą. Będziemy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego tak długo, jak będzie to potrzebne” – zadeklarował Macron.

CZYTAJ TAKŻE: Portugalia przeznaczy 100 mln euro na pociski artyleryjskie dla Ukrainy