Duda rozmawiał z Macronem i Scholzem o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotkał się w Paryżu z Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem. Omawiali m.in. gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek wieczorem w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Rozmawiali o długoterminowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. „Ukraina czeka na wyraźny sygnał w sprawie jasnej perspektywy jej członkostwa w NATO” – oświadczył przed wspólnymi obradami Duda, cytowany przez Rzeczpospolitą.

Polski prezydent wyraził nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO w Wilnie przyniesie „światełko w tunelu”, za którym „tęskni Ukraina”.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wskazał z kolei, że główne wysiłki są obecnie skierowane na wspieranie Ukrainy w walce. „Będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne, jesteśmy na to przygotowani” – zadeklarował szef niemieckiego rządu. Wyraził opinię, że nasilona debata na temat gwarancji bezpieczeństwa ma sens. „Będziemy nadal robić to bardzo intensywnie i zakończymy, gdy pojawi się wspólny wynik rozmów. Ale jedno jest pewne: potrzebujemy czegoś takiego i potrzebujemy tego w bardzo konkretnej formie” – powiedział.

Emmanuel Macron oświadczył, że należy rozmawiać o „wsparciu NATO dla Ukrainy, aby dać jej wszystkie perspektywy, do których ma ona prawo”. Wyraził nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO „pozwoli wytyczyć ścieżkę i opracować jasną wizję dla przyszłości zbiorowego bezpieczeństwa”.

Trójkąt Weimarski, polsko-francusko-niemiecki format, został powołany w 1991 r. w celu rozwoju współpracy między Polską, Niemcami i Francją. Wcześniejsze spotkanie w tym formacie odbyło się 17 lutego 2023 r. w Niemczech przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

