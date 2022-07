Reuters: Rosjanie zajęli Czarnobyl dzięki agenturze

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała na Twitterze, że "EBI, przy wsparciu budżetowym UE, zatwierdził finansowanie dla Ukrainy w wysokości 1,59 mld euro, przy czym 1 mld euro ma zostać natychmiast przekazany. Pomoże to odbudować infrastrukturę i wznowić działanie usług. I wspierać przyszłe projekty energetyczne, transportowe i edukacyjne".

🇺🇦 The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.