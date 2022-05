Johnson i Zełenski omówili możliwość dostarczenia Ukrainie „broni dalekiego zasięgu”

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówili przez telefon sytuację na Ukrainie, w szczególności możliwość dalszych dostaw broni do Kijowa – poinformował w czwartek brytyjski rząd.

„Przywódcy omówili rozwój sytuacji na polu bitwy i wymagania ukraińskich sił zbrojnych, w tym w zakresie zapewnienia broni dalekiego zasięgu, aby zapobiec bombardowaniu ludności cywilnej” – przekazał brytyjski rząd w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej po rozmowie telefonicznej. W oświadczeniu nie sprecyzowano, o jakiej broni była mowa.

Johnson i Zełenski zgodzili się ponownie rozmawiać przez telefon w ciągu najbliższych kilku dni.

Ukraiński prezydent podziękował Johnsonowi za rozmowę na Twitterze.

I’m in touch with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Today I thanked him for addressing the Verkhovna Rada. We discussed future joint international legal events and developments. Some issues of defensive support for Ukraine were also touched upon.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022