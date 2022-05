Johnson: dostarczymy Ukrainie pociski Brimstone, systemy Stormer i pomoc o wartość 300 mln funtów

Brytyjski premier Boris Johnson oficjalnie potwierdził, że w najbliższych tygodniach na Ukrainę zostaną wysłane przeciwokrętowe pociski rakietowe Brimstone i systemy przeciwlotnicze Stormer. Ogłosił też nowy pakiet pomocowy, wart 300 mln funtów.

We wtorek brytyjski premier Boris Johnson wystąpił za pośrednictwem wideo-łącza na forum ukraińskiego parlamentu. Wśród licznych wątków poruszył m.in. temat pomocy wojskowej, jaką Wielka Brytania udziela Ukrainie. Przypomniał, że jeszcze w styczniu wysłano na Ukrainę transporty z rakietowymi systemami przeciwpancernymi NLAW.

„Zintensyfikowaliśmy te żywotne starania, współpracując z kilkudziesięcioma krajami, pomagając w koordynowaniu największej kiedykolwiek linii zaopatrzeniowej, wysyłając tysiące sztuk uzbrojenia różnego rodzaju, w tym teraz czołgi i pojazdy opancerzone” – powiedział Johnson.

Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział też, że w najbliższych tygodniach wysłane zostaną kolejne transporty z bronią, włącznie z rakietowymi pociskami przeciwokrętowymi Brimstone i samobieżnymi systemami przeciwlotniczymi Stormerm.

„Dostarczamy pojazdy opancerzone dla ewakuacji cywilów z obszarów atakowanych i do ochrony dygnitarzy (…)” – dodał.

Johnson ogłosił też, że rząd w Londynie zdecydował o udzieleniu Ukrainie nowego pakietu wsparcia o wartości 300 mln funtów. Z jego słów wynika, że w skład tego pakietu będą wchodzić m.in. radary przeciwartyleryjskie, tysiące noktowizorów, a także „drony o dużym udźwigu”, mające wspierać siły ukraińskie.

Według gazety „The Times”, powołującej się na swoje źródła, w tym ostatnim przypadku chodzi najpewniej o bezzałogowe quadrocoptery Malloy T150. Są one przystosowane do przenoszenia zapasów, np. medycznych i logistycznych, o wadze do 68 kg na odległość do 40 mil.

„Będziemy dalej zaopatrywać Ukrainę, wspólnie z naszymi przyjaciółmi, w broń, fundusze i pomoc humanitarną, aż osiągniemy nasz długoterminowy cel, którym musi być takie ufortyfikowanie Ukrainy, żeby już nikt nigdy nie odważył się was więcej zaatakować” – powiedział brytyjski premier. Mówił też, że w tej wojnie chodzi o starcie „dobra ze złem” i „dlatego Ukraina musi wygrać”.

Jak pisaliśmy, Brimstone to brytyjskie pociski klasy powietrze-ziemia. Są przeznaczone do niszczenia opancerzonych celów. Są produkowane przez europejski koncern MBDA. Pociski mogą być także używane jako broń przeciwokrętowa. Nie sprecyzowano, o jaką dokładnie liczbę pocisków chodzi, przy czym wcześniej brytyjscy urzędnicy mówili o „setkach sztuk”. Pociski Brimstone są odpalane z samolotów i śmigłowców, lecz dostępne są także warianty okrętowe (znane jako Maritime Brimstone i Sea Spear) oraz wystrzeliwane z platform lądowych. Brimstone osiąga prędkość do Mach 1,5 (ponad 1800 km/h). Jego zasięg to 12 km. Korzysta z naprowadzania radiolokacyjnego.

Pisaliśmy też, że brytyjskie media, „The Mirror” i „The Sun” napisały, że Wielka Brytania ma wysłać Ukrainie samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, w postaci transporterów opancerzonych Stormer wyposażonych w wyrzutnie rakiet Starstreak. Mają one pomóc w odparciu rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy.

Informowaliśmy, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie 20 samobieżnych haubic AS90 i dziesiątki tysięcy pocisków. Wielka Brytania dostarcza też Ukrainie 120 opancerzonych wozów patrolowych, w tym typu Mastiff, które mogą być używane jako pojazdy rozpoznawcze lub patrolowe.

