Wiceszefowa KE przybyła do Kijowa. Ma rozmawiać o walce z korupcją

Wiceszefowa KE Vera Jourova przybyła w poniedziałek do Kijowa. Poinformowała, że zamierza omówić kwestie związane z integracją Ukrainy z Unią Europejską oraz walką z korupcją.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała o swojej wizycie na platformie X. “Cieszę się, że mogłam przyjechać do Kijowa” – napisała. “Z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi omówię ich inicjatywy związane z rozszerzeniem (UE), szczególnie sprawy związane z walką z korupcją” – dodała.

“Będziemy wspierali Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne” – zadeklarowała wiceszefowa KE.

Я рада, що змогла приїхати до Києва.

With our Ukrainian friends, I will discuss their initiatives in view of #enlargement, especially on anti-corruption.

We will support 🇺🇦 for as much as it takes, for as long as it takes. pic.twitter.com/FkLR6xCAlY

— Věra Jourová (@VeraJourova) November 27, 2023