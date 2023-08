Brytyjski wywiad: Rosja straciła połowę sił powietrzno-desantowych wysłanych na Ukrainę

Rosja straciła co najmniej połowę sił powietrzno-desantowych wysłanych na Ukrainę – informuje brytyjski wywiad.

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii podało w niedzielnej aktualizacji wywiadowczej, że Rosja straciła na Ukrainie co najmniej połowę swoich elitarnych sił powietrzno-desantowych. Jak podają Brytyjczycy, chodzi o ok. 15 tys. zabitych lub rannych żołnierzy.

W komunikacie zwrócono uwagę, że obchody Dnia Wojsk Powietrzno-Desantowych Rosji, przypadającego 2 sierpnia, przyćmiło, prawdopodobnie niezamierzone, ujawnienie strat tych elitarnych formacji na Ukrainie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 August 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/VO1OZvBUiD

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RgFcdYXjuZ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2023