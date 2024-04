Peter Pellegrini zwycięża w wyborach prezydenckich na Słowacji

Jak wynika z przeliczonych do tej pory głosów, nowym prezydentem Słowacji najpewniej zostanie Peter Pellegrini, kandydat rządzącego obozu premiera Roberta Fico.

Według danych z godziny 23:40 w sobotę 6 kwietnia, w wyborach na prezydenta Słowacji prowadzi Peter Pellegrini – były premier, a obecnie przewodniczący słowackiego parlamentu i lider partii Głos-Socjaldemokracja (Hlas-SD). Po przeliczeniu głosów z 96 procent okręgów wyborczych ma on poparcie ponad 54 proc. głosujących. Kandydat opozycji, Ivan Korčok, zdobył jak na razie 45,6 proc. głosów. Przypomnijmy, że to Korčok, zawodowy dyplomata, wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Słowacji.



Agencja Reuters zwraca uwagę, że wybory prezydenckie na Słowacji są w pewnym sensie plebiscytem za lub przeciw polityce lewicowo-narodowego rządu koalicyjnego premiera Roberta Fico. Pellegrini określany jest jako kandydat obozu rządzącego, choć bardziej umiarkowany polityk niż szef rządu. Przypomnijmy, że to właśnie on zastąpił Fico na fotelu premiera, gdy ten został zmuszony do ustąpienia w 2018 roku. Później Pellegrini poszedł swoją drogą i założył swoją własną partię Głos (Hlas), bardziej centrową niż SMER-SSD Roberta Fico. Po październikowych wyborach parlamentarnych jego partia weszła w skład koalicji rządzącej, a on został przewodniczącym parlamentu.

Z kolei jego rywal, były szef MSZ Słowacji Ivan Korčok , to kandydat obywatelski, ale generalnie popierany przez prounijną opozycję. Zdecydowanie krytykuje też rząd premiera Fico, opowiada się za dozbrajaniem Ukrainy i podkreśla, że jako prezydent prowadziłby zdecydowanie prozachodnią i prounijną politykę. W przeszłości był ambasadorem Słowacji przy UE, a później w Waszyngtonie. Według ostatnich danych, uzyskał on ponad 44 proc. głosów.

Pellegrini w czasie kampanii wyborczej starał się przedstawić swojego oponenta jako wojennego podżegacza. Sugerował też, że Korčok mógłby wysłać słowackich żołnierzy na Ukrainę, czemu ten zaprzeczał. Sam Pellegrini zapewnia, że jest zdecydowanym zwolennikiem obecności Słowacji w NATO i Unii Europejskiej.

Reuters zaznacza, że na Słowacji prezydent nie ma zbyt dużej władzy wykonawczej. Może jednak wetować ustawy i kierować je do trybunału konstytucyjnego.

