Słowacja przekaże Ukrainie 13 myśliwców MiG-29

Rząd Słowacji zdecydował o wysłaniu Ukrainie 13 poradzieckich myśliwców MiG-29. Wcześniejsze informacje sugerowały, że będzie to 10 maszyn.

O decyzji słowackiego rządu poinformował w piątek premier Eduard Heger. Zamieścił w tej sprawie wpis na Twitterze.

„Słowacki rząd właśnie zatwierdził wysłanie 13 MiG-29 na Ukrainę! Obietnic trzeba dotrzymywać i kiedy Wołodymyr Zełenski [prezydent Ukrainy – red.] poprosił o więcej broni, w tym o myśliwce, powiedziałem, że zrobimy co w naszej mocy” – napisał premier Słowacji.

„Jestem zadowolony, że inni robią to samo. Pomoc wojskowa jest kluczowa do zapewnienia, że Ukraina może obronić siebie i całą Europę przed Rosją” – dodał Heger.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia

— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023