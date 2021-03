Nawalny oskarża rosyjskie władze o tortury

Aleksiej Nawalny oskarżył w czwartek rosyjskie władze o tortury przez pozbawienie go snu w więzieniu – poinformował France 24. Prawnicy opozycjonisty donoszą, że jego zdrowie pogorszyło się z powodu bólów pleców i problemów z nogami.

Jak poinformował portal France 24, Aleksiej Nawalny oskarżył w czwartek rosyjskie władze o tortury przez pozbawienie go snu w więzieniu. Nawalny przekonuje, że osiem razy w ciągu nocy budzą go strażnicy i każą informować do kamery, że ciągle przebywa w celi.

„Zasadniczo jestem torturowany przez brak snu” – powiedział w formalnej skardze wydanej przez jego prawników.

Prawniczka Nawalnego, Olga Michajłowa, powiedziała, że stan Nawalnego znacznie się pogorszył w ostatnich dniach.

„Cierpi na silne bóle pleców i prawej nogi. Czuje drętwienie w prawej dolnej części nogi ”- powiedziała Michajłowa przed więzieniem. „Jego prawa noga jest w okropnym stanie”.

Wcześniej, rosyjski opozycjonista skarżył się na „gwałtowne pogorszenie się” jego zdrowia w więzieniu. Nawalny zgłosił „poważny ból pleców” i drętwienie jednej z nóg, przez co nie mógł na niej stanąć, powiedział w środę Leonid Wołkow.

Adwokaci Nawalnego powiedzieli, że nie mogli się z nim spotkać w środę i podejrzewali, że przebywał w szpitalu w kolonii więziennej IK-2 w regionie Włodzimierza.

„Nie wiemy, gdzie jest Aleksiej Nawalny ani dlaczego jest ukrywany przed swoimi prawnikami” – powiedzieli, dodając, że podejrzewają, że administracja więzienia próbują zatuszować jego ewentualną hospitalizację.

Prawnicy Aleksieja Nawalnego donoszą, że nie mogli go odwiedzić w kolonii karnej, mimo umówienia oficjalnego spotkania. Kolonia posiada 3 prywatne sale do spotkań z prawnikami i kolejną dużą salę konferencyjną mieszczącą 9 osób.

Funkcjonariusze twierdzą jednak, że mają tylko jeden pokój i dopuszczają tylko jedno spotkanie na raz. „Ten jeden pokój jest oczywiście „zajęty”. To pierwszy raz, kiedy prawnicy Nawalnego nie mogli się z nim widzieć w wyznaczonym dniu. Dokładne miejsce pobytu Aleksieja jest obecnie nieznane” – poinformowała współpracowniczka opozycjonisty.

„Nawalny od końca minionego tygodnia skarży się na silne bóle pleców i drętwienie nogi. Jedynym lekarstwem, jakie otrzymał, były dwie tabletki ibuprofenu. Gwałtowne pogorszenie się jego stanu zdrowia budzi nasze skrajne obawy” – czytamy. „Przypuszczamy, że prawdopodobnie Nawalny został przeniesiony do szpitala więziennego, a administracja kolonii próbuje to zatuszować. Uważamy, że życie Nawalnego jest zagrożone i żądamy natychmiastowego dostępu do niego dla jego prawników”.

Alexey @navalny lawyers report that they weren’t allowed to visit him today at the Pokrov penal colony, despite having an official appointment. The colony has 3 private rooms for meetings with lawyers and another large meeting room fitting up to 9 people. All empty and available.

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 24, 2021