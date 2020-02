MSZ Rosji: udzielimy Polsce pomocy ws. zorganizowania wizyty państwowej w Smoleńsku

Informację o deklaracji ze strony MSZ Rosji przekazała agencja Tass. Wcześniej polska ambasada w Moskwie oficjalnie zwróciła się do tego resortu ws. udzielenia pomocy w zorganizowaniu wizyty państwowej polskiej delegacji w Smoleńsku i w Katyniu.

W środę rosyjska agencja TASS podała, że Rosja udzieli polskiej delegacji do Smoleńska potrzebnej pomocy.

„Rosja udzieli niezbędnej pomocy podczas wizyty polskiej delegacji w Smoleńsku i Katyniu 10 kwietnia” – powiedział agencji TASS przedstawiciel rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Potwierdzono również, że polska ambasada w Moskwie przekazała do rosyjskiego MSZ notę z prośbą o udzielenie pomocy w zorganizowaniu wizyty państwowej polskiej delegacji w Smoleńsku i w Katyniu. Tass przypomina w tym kontekście wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o jego planach wizyty w tych miejscach 10 kwietnia br., w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz wcześniej informował, że notę dyplomatyczną złożono w dniu 14 lutego br.

Przypomnijmy, że gdy dwa tygodnie temu szef KPRM Michał Dworczyk mówił o planach premiera ws. wizyty powiedział też, że nic mu nie wiadomo o tym, żeby Smoleńska i Katynia 10 kwietnia chcieli pojechać też prezydent Andrzej Duda czy prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Prowadzący rozmowę Robert Mazurek oświadczył, że on ma „taką wiedzę”, że Duda i Kaczyński chcieliby pojechać, ale na razie jeszcze nie wiadomo co z tego będzie. Dworczyk powiedział, że decyzje co do samej formy obchodów jeszcze nie zapadły, a odnośnie planów prezydenta i szefa PiS na 10 kwietnia należałoby zwrócić się do nich.

Wypowiedź ta doprowadziła do spięcia w relacjach z Pałacem Prezydenckim, a rzecznik prezydenta Dudy, Błażej Spychalski, publicznie skrytykował szefa KPRM. Później podawano, że powstałe nieporozumienia zostały wyjaśnione, a obaj politycy wspólnie pozowali do zdjęć, ściskając sobie dłonie.

TASS / Kresy.pl