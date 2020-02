Czaputowicz: Rosja powinna wrócić na drogę przestrzegania prawa miedzynarodowego

Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Czaputowicz, będąc na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa odpowiadał na pytania dziennikarzy. Mówił między innymi o stosunkach z Rosją.

Jacek Czaputowicz uczestniczył w miniony weekend w Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Rozmawiając z dziennikarzami, udzielił odpowiedzi na pytania o stosunki dyplomatyczne z Rosją.

Dziennikarz Deutschewelle pytał o planowane spotkanie z szefem rosyjskiego MSW, minister zaprzeczał. „Nie było planowane takie spotkanie, były badane możliwości kalendarza moich spotkań i Ministra Spraw Zagranicznych Rosji. Stwierdziliśmy, że nie ma możliwości znalezienia czasu, żeby doszło do tego spotkania”.

Podkreślił jednak, że stronie polskiej zależy na podjęciu relacji. Jest to związane z planowaną przez premiera Morawieckiego wizytą w Smoleńsku i w Katyniu. Według słów ministra Czaputowicza, MSW złożyło notę dyplomatyczną w tej sprawie czternastego lutego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pytany o wypowiedź prezydenta Francji, który mówił o powrocie do dialogu z Rosją, polski minister wyraził swój sceptycyzm. „Nie jesteśmy zwolennikami wracania do dialogu. Rosja musi wrócić na drogę przestrzegania prawa międzynarodowego”. Nawiązał też do słów Władimira Putina o II wojnie światowej. „Mamy pewne różnice co do oceny wydarzeń historycznych, które się niedawno ujawniły, wynika to z tego, że Rosja próbuje reinterpretować historię, początki II wojny światowej. Kwestionuje znaczenie paktu Ribbentrop – Mołotov”.

Minister Czaputowicz zaznaczył, że nie interpretuje tego jako spór między Polską i Rosją. Twierdzi, że jest rosyjskie działanie, mające wypaczyć prawdę historyczną.

O działaniach Rosji na tle interpretacji historii pisaliśmy na naszym portalu. „Rosja zamierza podnieść temat ochrony pamięci historycznej o wojnie przeciwko nazizmowi i niedopuszczalności jej przepisywania lub zafałszowywania, biorąc pod uwagę tło w postaci niedawnych oświadczeń ze strony polskiej legislatury. Rosja przyrzeka walczyć z podstępem Polski, by przepisać historyczną prawdę o II wojnie światowej” – pisała rosyjska agencja prasowa Tass.

Była to odpowiedź na to, że Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę, w której wyraził sprzeciw wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej. Potępił w niej „prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej” – pisaliśmy.

Dw.com.pl/Kresy.pl