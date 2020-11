Policja ponownie kupuje duże ilości amunicji do strzelb gładkolufowych

Komenda Główna Policji (KGP) zamierza zakupić 1 230 800 sztuk amunicji do strzelb gładkolufowych. Jest to kolejny zakup w ciągu kilku miesięcy, tym razem jednak amunicji jest 2,5 razy więcej niż w poprzednim zamówieniu.

Ruszył kolejny w tym roku przetarg KGP na zakup dziewięciu typów amunicji kal. 12, wykorzystywanej w strzelbach gładkolufowych powtarzalnych. Łącznie do policji ma trafić jej 1 230 800 jej sztuk.

Amunicja, której zakup jest planowany:

Typ 1 – 130 tys. sztuk – z kulą gumową;

Typ 2 – 30 tys. – zawierający mieszankę proszku żelaznego i talku technicznego;

Typ 3 – 20 tys. – z mieszanką proszku żelaznego i talku z domieszką CS;

Typ 4 – 180 tys. – bez pocisku, z ładunkiem błyskowo-akustycznym w postaci mieszaniny azotanu soku i proszku magnezowego;

Typ 5 – 40,8 tys. – z wydrążonym ołowianym cylindrem;

Typ 6 – 40 tys. – z pociskiem z 12 ołowianymi loftkami;

Typ 20, 30 i 50 – odpowiednio 250 tys., 260 tys., 280 tys. – z walcem gumowym ubrzechwionym, różniące się liczbą wzniesień na główce pocisku gumowego.

Umowy w ramach poprzedniego zamówienia na amunicję podpisano niedawno, bo we wrześniu. Policja wtedy kupowała te same typy amunicji kal. 12, ale w mniejszej ilości – 485 tys. sztuk.

Postępowanie zakończone we wrześniu prowadzone było w ramach dziewięciu osobnych zadań, podobnie jest z aktualnym zamówieniem. Poprzednio umowy, opiewające na 1,563 mln złotych netto, we wszystkich dziewięciu zadaniach trafiły do tej samej spółki – Fabryki Amunicji Myśliwskiej Fam-Pionki, stałego jej dostawcy. Naboje miały zostać dostarczone do 30 listopada br. W aktualnym postępowaniu policja czeka na oferty do 29 grudnia. Amunicja ma zostać dostarczona do 1 czerwca 2021 roku.

