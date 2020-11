Policja kupuje nowe furgony dla prewencji

KGP szuka dostawcy aż 142 pojazdów oznakowanych typu furgon dla Oddziałów Prewencji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat policja dosyć aktywnie odmładza flotę swoich pojazdów.

Wszystkie nowe pojazdy mają trafić do policyjnej prewencji do 4 listopada 2021 roku. Dostawy odbywać będą się w trzech transzach. Pierwsze 22 samochody powinny zostać dostarczone do 24 marca 2021 roku, kolejne 60 furgonów trafi na wyposażenie policji do 17 czerwca, a trzecia transza pojazdów ma zostać przekazana formacji do 4 listopada przyszłego roku.

Pojazdy mają być napędzane minimum 4-cylindrowym silnikiem spalinowym, spełniającym co najmniej normę emisji spalin Euro 6, o pojemności nie mniejszej niż 1 950 cm3, osiągając przy tym moc netto silnika nie mniejszą niż 130 kW (175 KM).

Furgony mają rozpędzać się do prędkości maksymalnej nie mniejszej niż 160 km/h, a pojemność zbiornika paliwa ma wynieść co najmniej 70 litrów.

Wszystkie szyby pojazdu mają zostać zabezpieczone kratami zamontowanymi na zewnątrz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w przypadku ataku na furgon podczas wykonywania przez policjantów ich zadań służbowych.

Furgony mają być przystosowane do przewozu 7 funkcjonariuszy prewencji oraz niezbędnego sprzętu służbowego o wadze do 160 kg. Pojazd po zabudowie musi posiadać minimalną ładowność wynoszącą 790 kg.

Na oferty Komenda Główna Policji czeka do 18 grudnia ,wtedy też dowiemy się jaki budżet formacja przeznaczyła na zakup pojazdów. Ostatni przetarg na dostawę 124 furgonów opiewał na kwotę ponad 33 mln złotych – wtedy zakupiono pojazdy marki Volkswagen Crafter.

Kresy.pl / kgpolicja.ezamawiajacy.pl