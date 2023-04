Nalot policji na siedzibę Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli

We wtorek belgijska i niemiecka policja weszły do siedziby Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Brukseli – podał portal Euractiv. Ma to związek z podejrzeniem oszustw finansowych i korupcji. Później EPL potwierdziła, że policja weszła do jej siedziby.

O sprawie poinformował we wtorek jako pierwszy portal Euractiv. „Belgijscy policjanci dokonali nalotu na pierwsze i trzecie piętro siedziby partii przy Rue du Commerce” – podaje medium. Wstępne informacje wskazują, że ma to związek ze śledztwem w sprawie domniemanych oszust finansowych i korupcji podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

Policja skonfiskowała komputery znajdujące się w siedzibie EPL.

„Europejska Partia Ludowa potwierdza, że we wtorek 4 kwietnia przedstawiciele belgijskiej i niemieckiej policji odwiedzili siedzibę partii w Brukseli. Wizyta jest związana z trwającym dochodzeniem w Turyngii w Niemczech” – podała partia na Twitterze.

The European People’s Party confirms that representatives from the Belgian and German police authorities visited the party headquarters in Brussels today. The visit is connected to an ongoing inquiry in Thuringia, Germany. — EPP (@EPP) April 4, 2023

„Partia współpracuje w pełnej przejrzystości z zaangażowanymi władzami, dostarczając wszelkie istotne informacje i dokumentację. Ponieważ trwa dochodzenie prawne, EPL nie udzieli żadnych dalszych komentarzy” – dodano.

EPL jest najstarszą i największą europejską grupą polityczną.

Niemieckie media piszą, że dochodzenie dotyczy deputowanego CDU Mario Voigta, który był kierownikiem kampanii cyfrowej w Turyngii lidera EPL Manfreda Webera cztery lata temu.

Voigt jest obecnie liderem CDU w niemieckiej Turyngii. We wrześniu ubiegłego roku komisja sądownicza parlamentu tego landu uchyliła jego immunitet w oczekiwaniu na ciąg dalszy śledztwa prowadzonego przez niemiecką prokuraturę.

Jak zwraca uwagę Euractiv, nie jest jednak jasne, czy sprawy są powiązane.

Zobacz także: Wiceszefowa PE Eva Kaili usłyszała zarzuty. Została aresztowana

Przeczytaj: KE uznała reformy na Węgrzech za niewystarczające do odblokowania funduszy

euractiv.com / Kresy.pl