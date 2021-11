Słowackie wojsko w Polsce. Artylerzyści zatrzymali się na ćwiczenia w Orzyszu [+VIDEO/+FOTO]

W sobotę przez Polskę przejechała kolumna wojskowa ze Słowacji. Słowaccy artylerzyści jadą na Łotwę. Wcześniej jednak przeprowadzą wspólnie z Wojskiem Polskim szkolenie ogniowe na poligonie w Orzyszu – poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Artylerzyści sił zbrojnych Słowacji w ramach rotacji dołączą do Grupy Bojowej NATO na Łotwie zwiększając potencjał obrony i siłę odstraszania na wschodniej flance NATO. W trakcie przemieszczania przez Polskę przeprowadzą wspólnie z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną i Grupą Bojową NATO w Polsce szkolenie ogniowe na poligonie w Orzyszu – podał Sztab Generalny Wojska Polskiego w sobotę.

Przed godziną 10:00 w sobotę kolumna wjechała na terytorium Polski. Składała się z kilkunastu wozów opancerzonych oraz innych pojazdów, m.in. sanitarnych. Sztab generalny podkreśla, że grupa bojowa na Łotwie „zapewnia sprawną i elastyczną zdolność militarnego reagowania na wszelkie agresywne działania Federacji Rosyjskiej w ramach polityki odstraszania i obrony NATO”.

W kolumnie znajdowały się m.in. haubice ZUZANA 2. Mają kaliber 155 mm, długość lufy 52 kalibry, donośność 41,5 km. Sztab Generalny WP zamieścił na Twitterze nagranie przejazdu części kolumny.

Podkreślono, że wojska słowackie przeprowadzą wspólnie z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną oraz z grupą bojową NATO (NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland) szkolenie ogniowe na poligonie w Orzyszu.

