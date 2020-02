Premier Morawiecki chce 10 kwietnia pojechać do Smoleńska i do Katynia

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w RMF FM, że premier Mateusz Morawiecki chce w tym roku pojechać do Smoleńska i Katynia na rocznicę 10 kwietnia. Szef rządu potwierdził te słowa. KPRM „analizuje możliwości przygotowania takiego wyjazdu”.

W czwartek rano na antenie radia RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczył powiedział, że premier Mateusz Morawiecki chce w tym roku pojechać do Rosji na 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej, jednocześnie zamierzając oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej w związku z kolejną rocznicą mordu. To pierwsza oficjalna zapowiedź Warszawy w tej kwestii.

– Premier Mateusz Morawiecki 10 kwietnia chce być i w Smoleńsku, i w Katyniu. W tej chwili kancelaria analizuje możliwości przygotowania takiego wyjazdu – powiedział Dworczyk. Zaznaczył przy tym, że wyjazd nie miałby mieć charakteru wizyty bilateralnej, w związku z czym nie jest planowane spotkanie z premierem Rosji. Szef KPRM powiedział, że celem wizyty „jest oddanie hołdu tym osobom, które zginęły 10 lat temu, w chyba najbardziej dramatycznym zdarzeniu po zakończeniu II wojny światowej jakie dotknęło nasz kraj”.

Na pytanie, czy Rosjanie już o tym wiedzą Dworczyk odparł, że trwa analizowanie możliwości i przygotowywanie takiego wyjazdu. Przyznał, że „jest to sprawa bardzo skomplikowana” a precyzyjne informacje zostaną podaje, „jak będzie właściwy moment”. Dopytywany powiedział, że nic mu nie wiadomo o tym, żeby Smoleńska i Katynia 10 kwietnia tego roku chcieli pojechać też prezydent Andrzej Duda czy prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Prowadzący rozmowę Robert Mazurek oświadczył, że on ma „taką wiedzę”, że Duda i Kaczyński chcieliby pojechać, ale na razie jeszcze nie wiadomo co z tego będzie. Szef KPRM powiedział, że decyzje co do samej formy obchodów jeszcze nie zapadły, a odnośnie planów prezydenta i szefa PiS na 10 kwietnia należałoby zwrócić się do nich.

Dworczyk był też pytany, czy „analizowanie” oznacza, że premier chciałby pojechać, ale nie wiadomo, czy Rosjanie go wpuszczą. – Tego rodzaju podróż wymaga szeregu zgód dyplomatycznych zarówno od Federacji Rosyjskiej, jak i naszych partnerów białoruskich – odpowiedział szef KPRM.

Niedługo po wywiadzie do sprawy odniósł się oficjalnie premier Mateusz Morawiecki, zamieszczając post na portalu społecznościowym.

„Chciałbym tutaj oficjalnie potwierdzić słowa szefa mojej Kancelarii Michała Dworczyka z Jego porannej rozmowy radiowej” – napisał szef rządy. „Tak, 10 Kwietnia 2020 roku, w 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej chcę się udać do Smoleńska i do Katynia, aby oddać hołd ofiarom straszliwego sowieckiego mordu w lesie katyńskim oraz ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. Oba te wydarzenia na zawsze zmieniły historię Polski”.

