Ministerstwo Klimatu: Nawet pięć tysięcy złotych kary za zaśmiecanie miejsc publicznych

Wiceminister Klimatu Jacek Ozdoba przedstawił w środę zakres planowanych zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, które dotyczyć będą między innymi kar za ich niewłaściwe pozbywanie się.

Jak dowiadujemy się ze strony Ministerstwa Klimatu, na środowej konferencji prasowej wiceminister Jacek Ozdoba przedstawił zmiany w gospodarowaniu odpadami. Planowane jest zwiększenie kar za zaśmiecanie miejsc publicznych, może być to nawet 5000 złotych.

„Chcemy zaostrzyć kary za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Chodzi m.in. o porzucanie ich na terenach publicznych, tj. drogach, placach czy terenach zielonych. Podwyższone kary, wraz z udoskonalonymi metodami identyfikowania sprawców, pozwolą na ograniczenie tego typu negatywnych zachowań” – podkreślił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

Zobacz też: Do 25 lat więzienia ma grozić za nielegalne składowanie śmieci. Dwa resorty pracują nad zaostrzeniem przepisów

„Polskie samorządy długo czekały na ten dzień. Dzięki współpracy samorządów z Ministerstwem Klimatu udało się wypracować odważne zmiany, które oznaczają oszczędności dla naszych mieszkańców” – dodał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Ministerstwo Klimatu zaproponowało m.in. zaostrzone kar za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Obecnie kary za porzucanie odpadów na terenach publicznych lub prywatnych są znacznie niższe, niż koszty ich legalnego pozbycia się np. w Punktacg Selektywnej Zbiórki Odpadów. Motywuje to sprawców do wykroczeń, które stały się obecnie plagą. W związku z tym planowane jest zwiększenie kar za zaśmiecanie miejsc publicznych, takich jak drogi, ulice, place, ogrody, plaże, trawniki lub zieleńce do 5000 zł. Do tego samego poziomu wzrosną również kary za wyrzucanie nieczystości na cudzym gruncie polnym.

Zobacz też: Na Dolnym Śląsku wysypano w nocy na drogę powiatową kilkadziesiąt ton śmieci

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ponadto przewidywane jest wprowadzenie sankcji, w postaci administracyjnych kar pieniężnych, w przypadkach zlecania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganej decyzji lub wpisu do rejestru.

Zobacz też: Ministerstwo Środowiska: Wzrosną kary za wypalanie traw – nawet do 30 tys. złotych

Kresy.pl