Minister zapewnia: centrum przesiadkowe kolei dużych prędkości Warszawa – Budapeszt będzie w konurbacji śląskiej

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnia, że węzeł planowanej kolei dużych prędkości na trasie Warszawa – Budapeszt nie ominie konurbacji śląskiej.

W środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. woj. śląskiego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, zorganizowanym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Było poświęcone głównie infrastrukturze drogowej, ale minister nawiązał też m.in. do jednego z projektów kolejowych. Chodziło o projekt kolei szybkich prędkości Warszawa-Budapeszt, zaproponowany przez Węgrów. Szybka kolej miała by prowadzi docelowo do stolicy Rumunii, Bukaresztu i dalej na południe Europy. Projekt jest obecnie na etapie analitycznym.

Adamczyk przy tej okazji odniósł się do pojawiających się głosów o „wyniesieniu” centrum przesiadkowego tych kolei dużych prędkości „gdzieś do Małopolski”. Minister zdecydowanie temu zaprzeczył:

„Nie, nie będzie wyniesione do Małopolski. Zasada ekonomiczna, ale przede wszystkim potrzeby regionu każą, aby lokować węzeł w konurbacji śląskiej. (…) Chciałem jasno i wyraźnie podkreślić: konurbacja śląska nie będzie ominięta w tym projekcie”.

Przypomnijmy, że w październiku 2018 roku Polska, Węgry, Czechy i Słowacja zdecydowały o budowie szybkiej linii kolejowej łączącej Warszawę, Brno, Bratysławę i Budapeszt. Projekt uzgodniono podczas spotkania przedstawicieli rządów państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji.

Z kolei w maju 2019 roku w Bratysławie szefowie resortów transportu krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali deklarację o połączeniu Polski, Czech, Słowacji i Węgier koleją wysokich prędkości”. Wówczas słowacki minister transportu i budownictwa Árpád Érsek (pochodzenia węgierskiego) mówił o pracach nad studiami opłacalności i technicznymi warunkami budowy połączenia kolejowego z Budapesztu przez Bratysławę i Brno do Warszawy. Chodziło o trasę zapewniającej możliwość jazdy pociągów z prędkością do 300 km/godz. We wrześniu ub. roku temat ten kontynuowano na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Adamczyk zapewnił tam, że trwa praca „zespołów roboczych ds. kolei dużych prędkości Warszawa – Budapeszt”. Według szefa MSZ Węgier, Pétera Szijjártó, węgierski rząd przeznaczył 5 mln euro na studium wykonalności przedsięwzięcia w tym kraju. Ma ono być gotowe na początku 2021 r.

Zgodnie z informacją spółki Centralny Port Komunikacyjny, do skrócenia podróży kolejowych poza granice kraju – do Czech, na Węgry i Słowację, ma przyczynić realizacja elementów Programu Kolejowego CPK. Zgodnie z Programem kolejowym CPK w kierunku woj. śląskiego wiedzie tzw. szprycha numer 7: CPK – Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) – Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Czechowice-Dziedzice – Jastrzębie-Zdrój – granica państwa. Jak informowano, Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) założono jako nowy punkt przesiadkowy i przystanek dalekobieżny dla rejonu Jaworzna, Chrzanowa i Olkusza.

PAP / forsal.pl / Kresy.pl