Zaprezentowano plany nowych linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego [+MAPA]

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowła w obecności premiera RP projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). W opracowaniu zawarte są plany nowych linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego, położonego między Warszawą i Łodzią. Od 29 stycznia dokument jest dostępny na stronie internetowej cpk.pl.

SSL to kolejny etap planowania w ramach Programu Kolejowego CPK. Jest to wstęp do wybudowania 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków, z których 10 to tzw. szprychy łączące różne części Polski z CPK i Warszawą.

CZYTAJ TAKŻE: Spółka Centralny Port Komunikacyjny ma nowego prezesa

W kwietniu ubiegłego roku spółka CPK zaprezentowała założenia Programu Kolejowego. W tym samym czasie rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego nowe odcinki torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, zostały włączone do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Dotrzymaliśmy słowa: dziś pokazujemy Polakom Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla 10 „szprych” i szczegółowy plan budowy ponad 1600 km nowych linii kolejowych. Centralny Port Komunikacyjny to serce rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i priorytet tego rządu. Jestem przekonany, ze CPK będzie kołem zamachowym całej polskiej gospodarki – mówił podczas prezentacj SSL premier Morawiecki. Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę. CZYTAJ TAKŻE: Ekspert: Ludzie, opamiętajcie się, Centralny Port Komunikacyjny jest niepotrzebny Z opracowaniem CPK można zapoznać się na stronie cpk.pl. W najbliższym czasie ma zostać udostępniony formularz konsultacyjny, dzięki któremu zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje uwagi. Poniżej ogólna mapa planowanych inwestycji, w opracowaniu CPK znajdują się bardziej wyczerpujące materiały nt. poszczególnych odcinków.