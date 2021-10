Węgry: Ukraińcy wyłudzają emerytury

Poseł jednej z węgierskich partii opozycyjnych twierdzi, że Ukraińcy od lat wyłudzają węgierskie emerytury, m.in. dzięki meldowaniu się pod fikcyjnymi adresami w regionie graniczącym z Ukrainą i sfałszowanym dokumentom.

Sprawę nagłośnił w sobotę poseł Koalicji Demokratycznej (DK), Gergely Arató. Jego zdaniem, Ukraińcy stworzyli na Węgrzech „ukraiński biznes emerytalny”, wykorzystując luki w starym porozumieniu węgiersko-sowieckim, które w określonych warunkach dawało obywatelom Ukrainy prawo do węgierskiej emerytury. Świadczenia emerytalne na Węgrzech są znacząco wyższe niż na Ukrainie.

Jak twierdzi Arató, od 2010 roku obywatele Ukrainy celowo meldują się pod fikcyjnymi adresami w graniczącym z tym krajem komitacie Szabolcs-Szatmár-Bereg. W procederze wykorzystują też sfałszowane dokumenty i twierdzą, że przepracowali odpowiednią liczbę lat w były ZSRR i na Ukrainie.

– Nie dość, że pobierają emerytury sięgające 200 000 – 300 000 forintów miesięcznie (ok. 550-830 euro), to jeszcze wykorzystują służbę zdrowia na Węgrzech, pomimo faktu, że nigdy na Węgrzech nie pracowali – twierdzi poseł. Dodał, że przed objęciem rządów przez Viktora Orbana rozpoczęto przygotowania do anulowania wspomnianego porozumienia, czego jednak nigdy nie doprowadzono do końca.

Arató powiedział też, że to „szokujące”, iż węgierski rząd „przekazuje pieniądze ukraińskim emerytom z powodów politycznych”, podczas gdy węgierskich emerytów „przekupuje się przed wyborami kampanijnymi bonusami”. Zapowiedział też, że jeśli DK będzie rządzić po przyszłorocznych wyborach, to doprowadzi do ukrócenia tych praktyk.

Należy zaznaczyć, że opisywana umowa w założeniu ma dotyczyć Węgrów należących do autochtonicznej mniejszości żyjącej na Ukrainie, głównie na Zakarpaciu. System ten ma być jednak wykorzystywany przez Ukraińców. Podobny problem ma miejsce również w Polsce, co obszernie opisywaliśmy.

Dane ZUS pokazują, że w 2018 roku na podstawie umów międzynarodowych Zakład miesięcznie wypłacał przeciętnie 183 952 emerytury i renty przyznanych z zastosowaniem przepisów międzynarodowych. Dotyczyło to m.in. Ukraińców – „aż 123 225 z nich mieszka w kraju”. Za granicę miesięcznie transferowano przeciętnie w 2018 roku 60 727 emerytur i rent, poprzez przelewy na zagraniczne konta bankowe. W październiku ubiegłego roku 850 obywateli Ukrainy, którzy legalnie pracowali w Polsce, nabyło uprawnienia emerytalno-rentowe dające prawo do polskiej emerytury.

Maria Kuźniar z biura prasowego ZUS w 2019 roku przyznała w rozmowie z „Rz”, że aby uzyskać emeryturę z danego państwa, nie trzeba w nim koniecznie mieszkać, ale wystarczy tylko przez jakiś czas tam pracować i odprowadzać składki. Powiedziała, że miesięcznie ZUS wypłaca 115 emerytur na Ukrainę, ale nie mam danych, ilu Ukraińców otrzymuje polskie świadczenie i jednocześnie mieszka w naszym kraju. Zaznaczmy, że umożliwia im to umowa z 2012 roku z Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym. Podobne podpisano m.in. z USA, Kanadą i Mołdawią (na razie nie dotyczy to Białorusinów, z uwagi na niezakończone prace nad analogiczną umową z tym krajem). W założeniu umowy te miały pomóc repatriantom i Polakom chcącym przenieść się do Polski, dając im m.in. możliwość uzyskania polskiej emerytury za lata pracy na Ukrainie. W latach 1997–2004 z Ukrainy do Polski przeniosło się około 1000 osób. Zaznaczmy jednak, że warunki umowy umożliwiają Ukraińcom dopłaty do emerytur z polskiego budżetu za lata pracy na Ukrainie. Warunkiem otrzymania dopłaty do minimalnej polskiej emerytury (1000 zł brutto) jest nawet bardzo krótki (poniżej roku) okres legalnej pracy w Polsce i prawo stałego pobytu w naszym kraju.

