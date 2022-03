Miedwiediew podał, kiedy Rosja użyje broni jądrowej

Według Dmitrija Miedwiediewa, wiceszefa rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, Rosja może użyć broni jądrowej także w razie ataku konwencjonalnego, jeśli uzna, że istnienie państwa zostało zagrożone.

W sobotę Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa FR, udzielił wywiadu agencji Ria Novosti.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

– Nikt nie chce żadnej wojny, tym bardziej wojny jądrowej – to zagrożenie dla istnienia ludzkiej cywilizacji w ogóle – powiedział Miedwiediew. Dodał przy tym, że „zagrożenie istnieje zawsze”.

Następnie były prezydent powiedział, że wszelkie podstawy tego, kiedy Rosja ma prawo użyć broni jądrowej, są zapisane w odpowiednim dokumencie, zatwierdzonym przez ukaz rosyjskiego prezydenta. W wywiadzie wymienił te warunki.

– Pierwszy – to sytuacja, gdy na Rosję wykonano by uderzenie rakietowe z użyciem broni jądrowej. Drugi powód, to każde inne użycie broni jądrowej przeciwko państwu [rosyjskiemu – red.] lub jego sojusznikom. Trzeci – uderzenie na infrastrukturę krytyczną, w rezultacie czego rosyjskie siły odstraszania nuklearnego zostałyby sparaliżowane. Czwartym powodem może być akt agresji przeciwko Rosji lub jej sojusznikom, gdy istnienie państwa byłoby zagrożone – powiedział Miedwiediew.

Czytaj także: Współpracownik Putina mówi o zagrożeniu istnienia Rosji

Rosyjski polityk dodał przy tym, że ostatni scenariusz zakłada jądrowe uderzenie odwetowe, nawet w przypadku, gdyby przeciwko Rosji nie zastosowano żadnej broni atomowej. Istotne byłoby wówczas uznanie przez Moskwę, że zagrożone jest istnienie państwa rosyjskiego. Miedwiediew zaznaczył, że przedstawił takie warianty tylko dlatego, że został o to zapytany.

– Władze Rosji wychodzą z założenia, że negocjacje i dyplomacja są zawsze najlepszą drogą – dodał.

– Celami jądrowych środków rażenia państw NATO są obiekty na terytorium naszego państwa, a nasze głowice bojowe są wycelowane w cele w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Cóż, takie życie. Dlatego trzeba zawsze o tym myśleć i prowadzić odpowiedzialną politykę – oświadczył Miedwiediew.

Informowaliśmy też, że według informacji „The New York Times”, Biały Dom potajemnie zebrał zespół urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego, aby naszkicować scenariusze, w jaki sposób Stany Zjednoczone powinny zareagować, jeśli Rosja użyje broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej.

We wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow udzielił wywiadu stacji CNN. Według relacji tej amerykańskiej telewizji, „wielokrotnie odmawiał wykluczenia, że Rosja mogłaby rozważyć użycie broni nuklearnej przeciwko temu, co Moskwa postrzega jako ‘egzystencjalne zagrożenie’”. Przyznał, że Rosja może jej użyć w razie zaistnienia tego rodzaju zagrożenia dla państwa. – Jeśli będzie zagrożenie dla istnienia Rosji, to broń jądrowa może zostać zastosowana, zgodnie z naszą doktryną – oświadczył Pieskow.

Czytaj także: Były dowódca sił NATO w Europie: Rosja może użyć broni nuklearnej w Polsce

rbc.ru / Kresy.pl