Saakaszwili: Putin użyje „czerwonego guzika”. Celami będą Kijów i Rzeszów

„Władimir Putin użyje broni nuklearnej przeciwko Ukrainie. Stanie się to w momencie wkroczenia sił zbrojnych na Krym” – stwierdził Micheil Saakaszwili w felietonie dla Ukraińskiej Prawdy.

Były prezydent Gruzji, a następnie mer Odessy, przekonuje, że ukraińska kontrofensywa będzie nie tylko skuteczna, ale doprowadzi do poważnych ruchów na Kremlu.

„Wierzę, że wszystko co Putin robił w ostatnich miesiącach to przygotowania do naciśnięcia czerwonego guzika. Mimo sceptycyzmu niektórych wobec ukraińskiej ofensywy, Moskwa wie na pewno, że przy obecnych możliwościach Sił Zbrojnych Ukrainy na pewno nie będą w stanie utrzymać 100-kilometrowego korytarza i prędzej czy później ich obrona zostanie przerwana” – przekonuje polityk.

Jak twierdzi Saakaszwili, decyzja o użyciu broni jądrowej zostanie poprzedzona prowokacją na Białorusi – wtedy Rosja rozpocznie budowy narracji, że atak na Kijów to obrona sojuszniczego kraju.

„Putin planuje uderzyć taktyczną bronią nuklearną w centrum decyzyjne, czyli w centrum Kijowa. Najprawdopodobniej wcześniej na Białorusi rozegra się jakaś prowokacja. Będą udawać, że to Mińsk skłonił Moskwę do działania w celu ochrony sojusznika” – napisał Saakaszwili.

Były prezydent Gruzji przewiduje, że w przypadku gwałtownego przyspieszenia wojny, Władimir Putin może zdecydować się na uderzenie na Polskę.

„Jednocześnie nie wykluczam uderzenia taktyczną bronią nuklearną na największe centrum logistyczne w Rzeszowie. To automatycznie uruchomi piąty artykuł NATO” – twierdzi.

„Zakładam, że chodzi o 2-3 rakiety nuklearne. Sojusz Północnoatlantycki ograniczy się do odpowiedzi konwencjonalnej. Co na tym zyska Putin? (…) Okaże się, że przegra wojnę nie z Ukrainą, ale z NATO, a to jest powód do konsolidacji swojej trzódki i społeczności rosyjskiej, zwłaszcza przed wyborami prezydenckimi” – dodaje.

Prezydent Joe Biden powiedział w poniedziałek, że groźba użycia taktycznej broni nuklearnej przez prezydenta Rosji Władimira Putina jest „realna”.

„Kiedy byłem tutaj około dwa lata temu, mówiąc, że martwię się wysychaniem rzeki Kolorado, wszyscy patrzyli na mnie, jakbym zwariował” – powiedział Biden grupie darczyńców w Kalifornii w poniedziałek.

„Spojrzeli na mnie tak, jak wtedy, gdy powiedziałem, że martwię się o to, że Putin użyje taktycznej broni nuklearnej. To jest realne” – powiedział Biden.

W sobotę prezydent USA Joe Biden skomentował wcześniejszą wypowiedź Władimira Putina. Rosyjski prezydent oświadczył, że Rosja może użyć broni jądrowej „tylko w przypadku zagrożenia państwa rosyjskiego”. Oświadczył zarazem, że na Białoruś dotarły pierwsze taktyczne, rosyjskie systemy broni nuklearnej.

Jak informowaliśmy, zdaniem Andrija Jusowa z kierownictwa ukraińskiego wywiadu wojskowego, hipotetycznie możliwość użycia przez Rosję broni jądrowej istnieje zawsze, ale obecnie takiego ryzyka nie widać.

Zaznaczył, że w szczególności taki krok zasadniczo niczego nie zmieniłby dla Rosjan na polu walki. Jednocześnie uważa, że użycie broni jądrowej przyspieszyłoby upadek władzy prezydenta Władimira Putina i jego ostateczną porażkę, gdyż, jak relacjonuje jego wypowiedź RB-Ukraina, „reakcja świata byłaby po prostu szalona”.

Jak pisaliśmy, w ubiegłym tygodniu białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko powiedział, że rosyjska taktyczna broń jądrowa znajdzie się na Białorusi za kilka dni. Zaznaczył, że ma ona służyć do odstraszania, ale w razie agresji na Białoruś nie zawaha się jej użyć. Powiedział, że to nie Rosja stara się rozmieścić swoje rakiety jądrowe na Białorusi, lecz to Białoruś najpierw o to prosiła, a potem zaczęła domagać się zwrotu broni, która kiedyś tam się znajdowała. Twierdził zarazem, że nie chodzi o broń strategiczną, bo, jak tłumaczył, jest mu ona niepotrzebna.

Władimir Putin podczas spotkania z Aleksandrem Łukaszenką w Soczi na początku czerwca określił, że rosyjska broń jądrowa zostanie rozmieszczona na Białorusi w lipcu.

Kresy.pl / pravda.com.ua