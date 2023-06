Biden twierdzi, że groźba użycia taktycznej broni nuklearnej przez Rosję jest „realna”

Prezydent Joe Biden powiedział w poniedziałek, że groźba użycia taktycznej broni nuklearnej przez prezydenta Rosji Władimira Putina jest „realna” – przekazała agencja prasowa Reuters.

„Kiedy byłem tutaj około dwa lata temu, mówiąc, że martwię się wysychaniem rzeki Kolorado, wszyscy patrzyli na mnie, jakbym zwariował” – powiedział Biden grupie darczyńców w Kalifornii w poniedziałek.

„Spojrzeli na mnie tak, jak wtedy, gdy powiedziałem, że martwię się o to, że Putin użyje taktycznej broni nuklearnej. To jest realne” – powiedział Biden.

W sobotę prezydent USA Joe Biden skomentował wcześniejszą wypowiedź Władimira Putina. Rosyjski prezydent oświadczył, że Rosja może użyć broni jądrowej „tylko w przypadku zagrożenia państwa rosyjskiego”. Oświadczył zarazem, że na Białoruś dotarły pierwsze taktyczne, rosyjskie systemy broni nuklearnej.

„Komentowałem to wielokrotnie… To całkowicie nieodpowiedzialne” – tak skomentował deklaracje Putina prezydent USA.

W mediach pojawiły się też twierdzenia, jakoby wbrew oficjalnym deklaracjom Moskwy i Mińska, na Białorusi rozmieszczana jest strategiczna broń jądrowa, rzekomo w postaci rakietowych pocisków rakietowych Topol-M. Ich zasięg to 11 tys. km. Takie twierdzenia wygłaszał w ukraińskiej telewizji Espreso TV Siarhiej Bulba, założyciel opozycyjnej, białoruskiej organizacji paramilitarnej „Biały Legion”.

Jak pisaliśmy, w rozmowie z rosyjską dziennikarką białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko powiedział, że rosyjska taktyczna broń jądrowa znajdzie się na Białorusi za kilka dni. Zaznaczył, że ma ona służyć do odstraszania, ale w razie agresji na Białoruś nie zawaha się jej użyć. Powiedział, że to nie Rosja stara się rozmieścić swoje rakiety jądrowe na Białorusi, lecz to Białoruś najpierw o to prosiła, a potem zaczęła domagać się zwrotu broni, która kiedyś tam się znajdowała. Twierdził zarazem, że nie chodzi o broń strategiczną, bo, jak tłumaczył, jest mu niepotrzebna.

„Ja nie tylko go [Władimira Putina – red.] poprosiłem, ja już zażądałem: <<Oddaj mi broń jądrową>>. Strategicznej nie potrzeba. Po co mi ona, te Topole? (…) Topol to rakieta międzykontynentalna. A ja z Ameryką nie zamierzam wojować. Taktyczna [broń jądrowa – red.] zupełnie wystarczy” – powiedział Łukaszenko. „Tak, dogadaliśmy się. Realizujemy to” – dodał.

Kresy.pl/Reutesr