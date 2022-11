Wysłannik Rosji do ONZ oskarża Polskę i Ukrainę o próbę wywołania konfliktu między Rosją i NATO

Wysłannik Rosji do ONZ Wasilij Niebenzja oskarżał w środę, że oświadczenia Warszawy i Kijowa miały na celu wywołanie bezpośredniego konfliktu Rosja-NATO w związku z incydentem rakietowym w Polsce.

Jak przekazała agencja prasowa Tass, wysłannik Rosji do ONZ Wasilij Niebenzja przekonywał w środę, że oświadczenia Warszawy i Kijowa miały na celu wywołanie bezpośredniego konfliktu Rosja-NATO w związku z incydentem rakietowym w Polsce.

„Gdyby to spotkanie nie było zaplanowane, musiałoby zostać zwołane w celu omówienia prób Ukrainy i Polski sprowokowania bezpośredniego starcia między Rosją a NATO. Całkowicie nieodpowiedzialne wypowiedzi przywódców tych dwóch krajów nie mogą być postrzegane w jakikolwiek inny sposób” – powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

„Podkreślam to dla kolegów: te wypowiedzi pochodziły od osoby, która nie mogła nie mieć informacji, że to ukraińskie rakiety wystrzelone przez system obrony powietrznej przeleciały nad Polską” – powiedział dyplomata. „Oznacza to, że nie była to tylko celowa dezinformacja, ale świadoma próba skłonienia NATO, które toczy wojnę zastępczą z Rosją na Ukrainie, do bezpośredniego starcia z naszym krajem”.

„Rusofobiczny rząd w Polsce niewiele się różnił, ponieważ od początku z pełnym przekonaniem mówił, że znalazł się pod rosyjskim atakiem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju wezwało ambasadora Rosji w środku nocy i wystosowało do niego stanowczy protest” – powiedział Niebenzja.

Przypomnijmy, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina poinformował w środowej rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że chargé d’affaires ambasady RP w Moskwie Jacek Śladewski został wezwany do rosyjskiego MSZ. Rozmowa trwała 20 minut i była związana z wezwaniem rosyjskiego ambasadora do polskiego MSZ.

„Potwierdzamy, że chargé d’affaires Ambasady RP w Moskwie Jacek Śladewski został w środę wezwany do rosyjskiego MSZ. Ta rozmowa trwała około 20 minut i była związana oczywiście z wczorajszym wezwaniem pana ambasadora Siergieja Andriejewa tutaj w Warszawie. Tyle możemy na tę chwilę przekazać” – powiedział Jasina.

Kresy.pl/Tass