Le Monde: francuski TotalEnergies napędza rosyjskie myśliwce, które bombardują Ukrainę

Francuski koncern energetyczny TotalEnergies dostarcza paliwo rosyjskim myśliwcom, które bombardują Ukrainę, a dyrektorzy koncernu nadal zasiadają w zarządzie rosyjskiego koncernu Novatek – podaje dziennik Le Monde.

TotalEnergies to jedyny francuski koncern energetyczny, który kontynuuje działalność w Rosji. Rezem ze swoim partnerem – rosyjskim Novatekiem – eksploatuje złoża gazu, zarabiając na sprzedaży kondensatu gazowego, który jest później wykorzystywany jako komponent paliwa dla rosyjskich samolotów bombardujących Ukrainę – pisze francuski dziennik Le Monde w środę.

Tiernieftiegaz jest operatorem złoża, które w 49 proc. należy do TotalEnergies, a 51 proc. do Novateku.

Francuski dziennik opisuje łańcuch dostaw, który prowadzi od pola gazowego Tiermokarstowoje na Syberii do dwóch baz lotnictwa wojskowego (Morozowskaja i Malczewo). Stacjonują tam eskadry wielozadaniowych samolotów bojowych. Organizacje międzynarodowe oskarżają je o zbombardowanie teatru w Mariupolu, co doprowadziło do śmierci nawet do 800 osób.

Le Monde podkreśla, że tydzień po masakrze w Mariupolu TotalEnergies nadal zaopatrywał rafinerię, która wysyła paliwo do bazy Morozowskaja.

Baza lotnicza Malczewo pozyskuje ropę z rafinerii w Omsku, zaopatrywanej od 18 kwietnia do 19 czerwca w kondensat gazowy z Tiermokarstowoje. Gazeta podaje, że dywizjon SU-34 z Malczewa był używany przez Rosjan do bombardowania Charkowa i jego regionu. Medium powołuje się na ustalenia serwisu Refinitiv.

TotalEnergies ogłosił pod koniec lipca, że w drugim kwartale 2022 r. osiągnął rekordowy zysk w wysokości 5,7 mld dolarów. To dwa i pół razy więcej niż w tym samym okresie 2021 r.

„Od miesięcy ostrzegamy firmy, że kupując to paliwo finansują mordy na ukraińskich cywilach” – oświadczył w rozmowie z dziennikiem doradca ekonomiczny prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełesskiego – Ołeh Ustenko. Zobacz także: Reuters: Rosyjska broń pełna zachodnich komponentów

„Nie wyobrażam sobie, by udziałowcy TotalEnergies udzielili swojemu prezesowi mandatu, uprawniającego go do kontynuowania działalności w Rosji, podczas gdy kraj ten popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie” – zaznaczył Ustenko.

„Nasz partner w Rosji, to firma prywatna. Gdyby był powiązany z państwem rosyjskim, nasza analiza z pewnością byłaby inna” – tłumaczył 15 czerwca dyrektor generalny TotalEnergies Patrick Pouyanne w rozmowie z dziennikiem Ouest-France.

Trzech Francuzów, w tym dwóch dyrektorów TotalEnergies oraz Emmanuel Quidet, założyciel i obecny prezes Francusko-Rosyjskiej Izby Handlowej, nadal zasiada w radzie nadzorczej Novateku.

pap / lemonde.fr /Kresy.pl