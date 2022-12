Ukraińcy zaatakowali okupowany Melitopol [+VIDEO]

Ukraina zaatakowała okupowany Melitopol na południowym wschodzie kraju w sobotę wieczorem – przekazała agencja prasowa Reuters powołując się na rosyjskie władze.



Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, Ukraina zaatakowała okupowany Melitopol na południowym wschodzie kraju w sobotę wieczorem, podały rosyjskie władze. Rosyjskie władze poinformowały, że w wyniku ataku rakietowego zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych, podczas gdy wygnany mer powiedział, że zginęło wielu „najeźdźców”.

Zgłoszono liczne eksplozje w okupowanym Melitopolu na południu Ukrainy, w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej i na anektowanym Krymie – w tym w rosyjskich koszarach wojskowych.

Osobno pojawiły się również doniesienia o wielokrotnych eksplozjach na zaanektowanym przez Rosję Krymie, w tym w koszarach wojskowych w Sowietśkim.

Ukraińscy urzędnicy nie komentują jednak wybuchów na Krymie ani w Donieckiej Republice Ludowej.

Jewgienij Bałicki, pełniący obowiązki rosyjskiego gubernatora Zaporoża, powiedział, że atak rakietowy na Melitopol „całkowicie zniszczył” ośrodek rekreacyjny, w którym „ludzie, cywile i personel [wojskowy] jedli kolację w sobotnią noc”.

Ataki zostały potwierdzone przez Iwana Fiodorowa, byłego administratora miasta Melitopol na Ukrainie, który powiedział, że celem ataków były rosyjskie bazy wojskowe. Fiodorow w zeszłym miesiącu powiedział, że Rosja zamieniła Melitopol w „jedną gigantyczną bazę wojskową”.

„Rosyjskie wojsko osiedla się w zajętych przez siebie lokalnych domach, szkołach i przedszkolach. Sprzęt wojskowy stacjonuje w dzielnicach mieszkaniowych” – powiedział w listopadzie.

Mer Melitopola powiedział, że doszło do kilku eksplozji, w tym w Melitopolskim kościele, „który okupanci przejęli kilka miesięcy temu i zamienili w swoją kryjówkę”.

Tymczasem rosyjscy urzędnicy poinformowali w niedzielę rano, że ukraińskie pociski uderzyły w kilka budynków mieszkalnych w Donieckiej Republice Ludowej, a niektóre wylądowały w pobliżu Teatru Opery i Baletu oraz Szpitala Kalinina.

Aleksiej Kulemzin, szef wspieranej przez Rosję administracji miasta, powiedział, że Ukraina wystrzeliła 20 pocisków Grad około 5:54 czasu lokalnego w niedzielę w kierunku obwodów Woroszyłowskiego i Kalinińskiego.

Ukraińskie wojsko nie potwierdziło jeszcze ani nie skomentowało ataku. Pojawiły się również doniesienia o eksplozjach w Sewastopolu, kwaterze głównej rosyjskiej floty czarnomorskiej.

#Russian military correspondents report that 200 Russian military men were at the site of the explosion in #Melitopol.

Don’t forget to follow me and retweet 🙂https://t.co/ar7jQMuimn#Ukraine #UAarmy #RussiaUkraineWar #Ukraina #UkraineRussianWar #Zaporozhye #UAarmy #УкрТві https://t.co/nRPdUvDRm3 pic.twitter.com/5VSusOy73S

— Ukrainian patriot, news (@UA_patriot_news) December 10, 2022