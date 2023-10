Izrael daje Palestyńczykom dobę na opuszczenie Gazy. Media: ofensywa lądowa coraz bliżej

Izraelskie Siły Obronne nakazały Palestyńczykom z północnej części Strefy Gazy ewakuować się na południe w ciągu 24 godzin. Według mediów to sygnał, że wkrótce może ruszyć izraelska ofensywa lądowa.

W piątek rano izraelskie wojsko nakazało przeprowadzenie w ciągu 24 godzin ewakuacji ludności cywilnej z północnej części Strefy Gazy, czyli z rejonu samego miasta Gaza. Taką informację przekazał rzecznik ONZ. W regionie tym mieszka 1,1 mln ludzi, czyli około połowa ludności Strefy. Mieliby oni przenieść się do części południowej.

Według agencji Associated Press może to sygnalizować nadchodzącą ofensywę lądową Izraela, choć jak dotąd strona izraelska oficjalnie tego nie potwierdziła.

Rzecznik ONZ Stéphane Dujarric powiedział, że wykonanie izraelskiego rozkazu jest „niemożliwe”, z uwagi na „katastrofalne konsekwencje humanitarne”.

W mediach społecznościowych zamieszczane są mapy, na których zaznaczono linię, na południe od której ma przenieść się ludność palestyńska. Linia ta przebiega wzdłuż Wadi Gaza, unikalnej w skali Autonomii Palestyńskiej doliny, którą płynie niewielka rzeka. Wynika z tego, że Palestyńczycy musieliby całkowicie opuścić miasto Gaza, a także położone bezpośrednio na południe od niego miejscowości, jak Al-Zahra. Potwierdzają to też informacje z mediów izraelskich.

Of note, this means Israel has effectively told the northern half of the Gaza Strip to evacuate.

Everything north of the red line. https://t.co/dvp9jq28d4 pic.twitter.com/PlyLgtFTwU

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 13, 2023