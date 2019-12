Izrael: mężczyzna, który opluł polskiego ambasadora, został uznany winnym

W niedzielę sąd w Izraelu uznał 65-letniego Izraelczyka Arika Ledermana winnym oplucia polskiego ambasadora Marka Magierowskiego. – informuje Times of Israel.

Arik Lederman przyznał się do winy idąc na ugodę z prokuraturą. W zamian za to śledczy wycofali zarzut gróźb karalnych, pozostawiając tylko zarzut napaści na polskiego dyplomatę.

Według aktu oskarżenia w maju br. Lederman zablokował samochód ambasadora Marka Magierowskiego przed polską ambasadą w Tel Awiwie i uderzył w dach pojazdu. Gdy ambasador opuścił szybę, by sfotografować Ledermana, ten otworzył drzwi samochodu i dwukrotnie opluł Magierowskiego. Jak pisze portal Interia, Lederman nie wiedział, że opluty przez niego dyplomata był ambasadorem.

Na rozprawie, która odbyła się po jego aresztowaniu, Lederman mówił, że przyszedł do polskiej ambasady, by zapytać o żydowskie mienie pozostawione po Holokauście. Tam miał zostać obrażony przez strażnika placówki, który użył wobec niego słowa „Żyd”. Wersji tej nie potwierdziły nagrania z monitoringu. Lederman tłumaczył też, że wracając z ambasady szedł ulicą, ponieważ chodnik był w złym stanie. Wówczas samochód ambasadora zbliżył się do niego z tyłu używając klaksonu, co go przestraszyło. „Wyraziłem swój gniew w sposób, którego żałuję” – mówił Izraelczyk w sądzie. Wydał także oświadczenie, w którym przeprosił Magierowskiego.

Jak pisaliśmy, izraelski sędzia uznał, że to „sprzeczka drogowa”, a nie atak o charakterze politycznym lub nacjonalistycznym i zwolnił zatrzymanego do domu.

Karę dla Arika Ledermana sąd wyznaczy w późniejszym terminie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że atak na ambasadora Magierowskiego potępili m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Szef polskiego rządu nazwał go aktem „rasistowskim” i ‚ksenofobicznym”. Zdaniem Andrzeja Dudy oplucie ambasadora było „wyrazem uprzedzeń i wrogości” wobec Polski i Polaków.

Kresy.pl / Times of Israel / Interia