“Ataki na wielu osiach”. Brytyjski wywiad o priorytecie Rosji

Rosja kontynuuje ofensywę na wielu osiach – zwraca uwagę brytyjski wywiad, wskazując, że priorytetem dla niej jest obecnie zajęcie miasta Awdijiwka.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że wojska rosyjskie zajęły wioski Wesełe w pobliżu Bachmutu 18 stycznia i Krochmalne w obwodzie charkowskim 21 stycznia. Brytyjczycy uważają, że są one strategicznie nieistotne. Wesełe miało przed wojną 102 mieszkańców, a Krochmalne – 45 – przypomina brytyjski wywiad.

