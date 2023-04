Reznikow zachęca zagranicznych pilotów F-16 do wstępowania do ukraińskiej armii

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zaprosił do armii ukraińskiej zagranicznych pilotów myśliwców F-16 – poinformował w poniedziałek portal Europejska Prawda.

Reznikow zaprosił do pracy na Ukrainie zagranicznych specjalistów, którzy mają chęć, odpowiednie zezwolenia i są w stanie obsługiwać przekazane przez sojuszników działa samobieżne i czołgi. „Dotyczy to również pilotów. Jeśli są piloci, którzy wiedzą, jak latać F-16 i są gotowi wziąć udział [w wojnie], Legion Międzynarodowy jest gotowy otworzyć drzwi” – dodał Reznikow.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że nie wykluczają pozwolenia obcokrajowcom służyć jako piloci i inżynierowie. Rzecznik sił powietrznych mówił, że Ukraina prawdopodobnie będzie potrzebować międzynarodowych rekrutów, jeśli zacznie otrzymywać zachodnie samoloty bojowe.

Jurij Ihnat, rzecznik dowódcy Sił Powietrznych Ukrainy, powiedział w oświadczeniu, że cudzoziemcy będą mogli wstąpić do wojska, jeśli przejdą odpowiednie szkolenie wojskowe. „Jeśli mają zawód wojskowy, taki jak pilot lub inżynier lotnictwa, to osoby te mogą legalnie zostać żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy” – powiedział.

Rzecznik powiedział, że Ukrainie nie brakuje obecnie pilotów, ponieważ obsługuje sprzęt lotniczy z czasów sowieckich, ale dodał, że zapotrzebowanie na specjalistów może wzrosnąć, jeśli otrzyma nowe samoloty bojowe, których pragnie.

„Jeśli będziemy mieli F-16 lub inny rodzaj sprzętu, być może pojawią się”, powiedział Ihnat. „Bo doświadczenie ludzi, którzy od dawna pracują z tym sprzętem, będzie potrzebne nawet na odprawach”.

Ihnat powiedział, że siły powietrzne były zasypywane ofertami osób chętnych do pomocy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., a niektórzy z tych ochotników pochodzili z innych krajów. Zaznaczył, że armia ukraińska ma już cudzoziemców służących w niektórych jednostkach wojskowych, w tym w Międzynarodowym Legionie.

Zełenski wyraził wdzięczność Polsce i Słowacji za podjęcie decyzji o przekazaniu poradzieckich myśliwców MiG-29 ukraińskim siłom powietrznym. Podkreślił jednak, że Ukraina potrzebuje nowocześniejszych samolotów.

– To [polskie i słowackie MiG-29 – red.] znacząco wzmocni ochronę naszego nie ma. Ale my potrzebujemy nowocześniejszych samolotów i właśnie o nich z wami rozmawiamy – powiedział prezydent Ukrainy. – Chyba istnieje racjonalna motywacja opóźnień co do nowoczesnych samolotów? – pytał.

Przypomniał też, że wcześniej Rosja groziła państwom zachodnim w związku z rozważaniem dostarczenia Ukrainie nowoczesnych czołgów, w tym Leopardów. – Nowoczesne czołgi są już na Ukrainie. No i co zrobiła Rosja w odpowiedzi? Musimy wszyscy przyzwyczaić się do tego, że państwo-terrorysta blefuje częściej, niż może pójść na eskalację.

Kresy.pl/Europejska Prawda